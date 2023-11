Shakira y Bizarrap siguen dando de qué hablar con su canción y esta vez por lo que pasó en el listado mundial de Spotify

El 2023 ha sido uno de los mejores años para Shakira en términos artísticos, pues su carrera realzó tras varios años en los que no tuvo tanto furor, diferentes canciones han sido número uno, ha colaborado con artistas del momento como Karol G y ha logrado premios en diferentes ceremonias de la industria.

A su problema con su expareja, el exjugador español Gerard Piqué, le ha sabido sacar provecho, ya que se volvió tan mediática su ruptura, que le dio para sacar una canción en colaboración con el productor argentino Bizarrap conocida como la ‘Music Sessions #53’.

La canción es, sin duda, uno de los éxitos de este año, pues su impacto fue tanto que logró batir varias marcas como la canción más escuchada en Spotify en menos de 24 horas, la canción latina más vista en 24 horas en YouTube, la artista femenina con la mayor cantidad de No. 1 en la lista de Billboard de Latin Airplay y la primera artista femenina en reemplazarse a sí misma en el número 1 de la lista Latin Airplay de Billboard destronando a ‘Monotonía’, entre otras.

Precisamente Spotify, empezó a revelar las estadísticas anuales de su plataforma como las canciones más reproducidas en el 2023 o los artistas más escuchados este año, entre otros, y esta canción no se podía quedar por fuera.

Sin embargo, hubo una queja por parte de su fanaticada, y es que aseguran que el lugar que obtuvo es muy bajo para el impacto que logró y esto se debe a que las principales playlist de la plataforma, según ellos, no la promocionaron como se lo merecía.

“‘Bzrp Music Sessions, Vol. 53’ was the #9 most globally streamed song on Spotify in 2023 despite the poor playlisting treatment on the platform”, escribió una cuenta de X de fanáticos de la barranquillera y varios comentarios estuvieron de acuerdo.

“Imperdonable el trato que recibió la session #53 por parte de las playlists oficiales”, “hasta TQG se quedó por fura, la tenían contra Shaki”, “Sony es la culpable”, “lo malo de la payola, si no la pagas no estás dentro” y más comentarios al respecto.

La ‘Music Session 53’ de Shakira y Bizarrap sigue generando números pese al tiempo que ha pasado desde su lanzamiento y en YouTube, el video permanece dentro de los 100 más populares de la plataforma; además, hace falta el listado de Billboard a lo mejor del año que seguro tendrá esta canción en los puestos más altos.