Chayanne reveló la verdadera razón por la que nunca hizo una colaboración con Ricky Martin

El reconocido cantante Chayanne reveló la verdadera razón por la que nunca ha colaborado con Ricky Martin durante toda su carrera musical.

En diálogo con el podcast MoluscoTv en YouTube, el artista puertorriqueño habló sobre su trayectoria, éxitos e incluso las colaboraciones que ha logrado con importantes figuras del entretenimiento.

Durante la entrevista, el intérprete de ‘Dejaría todo’ fue cuestionado sobre la razón por la que no ha compartido escenarios con su compatriota Enrique Martin Morales (Ricky Martin).

“Son cosas que no se piensan. Quizá no era el momento. Tal vez no fue algo orgánico en ese momento. Es como que me hablaras de lo bien que le está yendo a Luis Miguel y digas por qué no se hizo una colaboración con Ricky Martin”, dijo el cantante.

El artista recalcó su admiración y orgullo por todo el trabajo y reconocimiento que ha tenido Martin durante toda su trayectoria musical y, más aún, por el hecho de que ambos representen un mismo país.

Además, dejó la puerta abierta a un posible trabajo junto a Ricky y otras celebridades con las que aún no comparte éxitos.

“No se ha dado y nunca se cierra la puerta. Cosas que pasan. No surgió. Él tiene una carrera maravillosa, le fue súper bien. También tuvo muchas colaboraciones, pero cada quien maneja la carrera a su manera y acá estamos”, pronunció.

Cabe señalar que durante los últimos años, Chayanne ha estado alejado de los escenarios para, según él, encontrar la manera de reinventarse.

“Quizás oxigenarte un poquito porque tus defensas están bajas. No me quiero desviar, de querer parar”, reconoció Chayanne.