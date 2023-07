Christian Nodal reveló el motivo por el cual quiere quitarse los tatuajes de su rostro

El reconocido cantante mexicano Christian Nodal reveló el motivo por el cual quiere quitarse los tatuajes que tiene en su rostro.

En medio de una entrevista al podcast venezolano "Escuela de Nada", el intérprete de ‘Ya no somos ni seremos’, aseguró que el proceso para eliminar los tatuajes de su cuerpo es “sumamente doloroso”.

"A mí me dolió muchísimo más quitármelos que ponérmelos, lo bueno es que dura menos el dolor, me tardó como quince minutos", indicó el artista.

Nodal tuvo un cambio drástico en su cara luego de terminar su relación amorosa con la cantante y actriz hispanomexicana Belinda Peregrín con quien, al parecer, se había comprometido.

El artista que se hizo varios tatuajes en su rostro ha sido duramente criticado por sus seguidores e incluso por algunos famosos como es el caso del reconocido cantante colombiano J Balvin.

“Llevo mis pasiones a otro nivel. Quizá tener tatuajes en la cara parece más extremo, pero no es que haya creado un personaje que funciona como escudo. Amo los tatuajes y por eso cuando me veo pienso: 'Ese soy yo'", afirmó el cantante a la revista ‘Life & Style’ en febrero 2022.

Pese a que el artista los ha presumido con orgullo, en los últimos días confesó al programa Lo Sé Todo Colombia que deseaba verse “limpio” para la llegada de su bebé.

“Me quiero quitar los tatuajes, más que nada me quiero ver limpio. Me gustan mucho mis tatuajes, amo los tatuajes, voy a abrir muy pronto un tattoo shop en Los Ángeles, y pasa que me gustaría que mi hija me conozca, conozca mi carita”, afirmó Nodal.

“Ya pasó una etapa muy mía, siempre hago lo que me nace del corazón y pues gracias a Dios los tatuajes se borran”, agregó.

Asimismo afirmó que conservará algunos tatuajes “importantes para él, mientras que la rosa y unos brillitos los eliminará.

Cabe destacar que, anteriormente, Nodal ya había eliminado varios tatuajes de su cara y que estaban relacionados con su exprometida, Belinda, pues comentó que lo hacía por respeto a su actual pareja Julieta Emilia Cazzuchelli y porque es una forma de cerrar ciclos.