“¿Cómo así que si puedo volar?”: entre lágrimas, la colomboestadounidense Sasha Calle sé enteró que sería Supergirl

El pasado 15 de junio se estrenó ‘The Flash’, la nueva película de DC Comics que cuenta con la participación de otros superhéroes como Batman y Supergirl, quien es interpretada por la actriz colombo estadounidense Sasha Calle.

La mujer nació en Bostón (Estados Unidos), pero su madre es colombiana y ella tuvo la oportunidad de vivir junto a su progenitora dos años en Medellín, por lo que no solo habla bien inglés y español, sino que tiene bien arraigado el acento paisa, característico de esta región colombiana.

Sasha dio una entrevista a Noticias RCN en la que habló de cómo fue su proceso para lograr este papel y señaló que espera ser vista como un ejemplo de que los sueños sí se pueden lograr: “Yo soy el ejemplo de que nada es imposible y espero que la gente me mire y sepa que pueden soñar en grande, que los sueños se pueden realizar”.

La cuenta especializada en cine SensaCine México compartió la reacción de la colomboestadounidense al enterarse, de la boca del director de The Flash, Andrés Muschietti, que había sido seleccionada como Supergirl.

La videollamada comenzó con un saludo y acto seguido Muschietti le dice que todavía no tiene una respuesta acerca de si ella se ganó o no la oportunidad de interpretar a la prima de Superman, pero que le tiene que hacer unas preguntas extras, a lo que ella le dijo que las hiciera, pero que se está "muriendo" por saber si quedó seleccionada o no.

El director del filmen le pregunta que, si puede volar a lo que ella, con cara de confusión, le dice “necesitas que lo haga” y se ríe, luego le dice que claro que no puede volar, a lo que Muschietti le contesta que "necesita entonces esto" y le muestra el traje de Supergirl, con el que le dice que se ha quedado con el papel.

De inmediato Sasha Calle se puso a llorar de la emocióny le pide un segundo al director para “volverse loca” a lo que él responde que se tome su tiempo y ella le comparte la noticia a un amigo que estaba con ella y se escucha como se emocionan.

Si bien en el video compartido por la página especializada en cine no se ve ella con quien celebra, en una entrevista que le dio a la W Radio contó que se trataba de un amigo que la había ayudado con el guión, a grabar y a preparar su casting para Supergirl: “fue un momento muy real para y cuando lo veo me emociono, es un momento que siempre va a quedar ahí”, dijo.

El video de la reacción de Sasha Calle al enterarse que sería Supergirl ya acumula cerca de 200.000 reproducciones, más de 20.000 likes y cientos de comentarios de quienes la felicitan por el logro alcanzado y se asombran de escucharla hablar tan fluido el español latino.

