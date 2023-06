“Mucho humo, aguardientico”: así suena la nueva canción de Karol G para la película de Barbie

El próximo 20 de julio se estrenará la película ‘live action’ de ‘Barbie’, la famosa muñeca de la empresa Mattel que vio la luz en 1959 y hasta el día de hoy ha hecho la infancia de muchas niñas a nivel mundial.

De acuerdo con los tráileres de la cinta, podemos ver a una Barbie perfecta que tiene una vida ideal en Barbieland donde todos los días son los mejores de la vida, pero que se cuestiona sobre cosas de la vida que no existen en su mundo, debido a esto es enviada al mundo real para conocerlo y allí se va con su inseparable compañero Ken para conocer bien de la vida; sin embargo, el CEO de Mattel se entrera de su presencia y hará todo lo posible para devolverla a Barbieland antes de que pase una tragedia que afecte a la compañía.

La película contará con Margot Robbie como Baarbie y Ryan Gosling como Ken, Will Farrel será el CEO de Matel, y junto a ellos un gran elenco con actores de la talla de Greta Gerwig, Emma Mackey, Simu Liu, Michael Cera, Kate Mckinnon, entre otros.

Para la cinta habrá una interesante banda sonora que cuenta con canciones de Dua Lipa, Ava Max, Nicki Minaj, Charli XCX, Tame Impala y la participación latina a cargo de la colombiana Karol G que presentó junto al artista panameño Aldo Ranks el video de la canción ‘Watati’.

El video se estrenó este 15 de junio en su canal de YouTube y en tan solo seis horas ya acumula cerca de 600.000 reproducciones, 85.000 likes y ya en la posición 7 de las tendencias musicales de YouTube.

El video recrea a Barbieland y muestra a Karol G con varios atuendos que tiene la muñeca en sus diferentes versiones, mientras que Aldo Ranks aparece en una pantalla cantando. La colombiana está acompañada de varias bailarinas con las que recrean la película y apartes de la cinta original.

En su cuenta de Instagram, la antioqueña publicó un teaser del video de la canción para invitar a sus seguidores a ver el video completo y contó una anécdota de su niñez: “La escena de vestido verde me recuerda cuando pequeñita que mi mamá no me dejaba sacar las Barbies de la caja para jugar porque les quería hacer corte de pelo y cambio de look de inmediato jajaja”.

En sus redes sociales, la canción ha recibido críticas por parte de los internautas, quienes aseguran que la letra no es acorde a una película infantil: “una buena oportunidad y la desperdicia de esta manera”, “hay canciones lindas de Karol pero esta nada que ver”, “que letras tan educativas para una película infantil”, entre otros.

Pero también ha recibido respaldo de quienes aseguran que es responsabilidad de sus padres enseñar a los hijos para entender lo que escuchan y no dejarse influenciar: “son puros comentarios llenos de envidia”, “parece seguidoras de Yailin”, “la Barbie G”, “te juntaste con el mejor”, “está buena y la queso…” y más.

Este es el video oficial de ‘Watati’