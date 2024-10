Como en sus inicios: Chyno Miranda sorprende con este cambio de look en una presentación junto a Nacho

El pasado fin de semana, el dúo musical venezolano Chyno y Nacho volvió a los escenarios por todo lo alto.

En el primer show como parte de su gira ‘Eternos’ en Miami, Florida (Estados Unidos), "los del romantiqueo" pusieron a bailar a su público.

Sobre las tarimas del Hard Rock Live at Seminole Hard Rock Hotel and Casino, Chyno sorprendió con su cambio de look.

El exintegrante de la agrupación venezolana ‘Calle ciega’ volvió a sus inicios: se hizo unas trenzas pegadas al cuero cabelludo.

Con dicho estilo, cabe recordar, Miranda cosechó la mayoría de sus éxitos musicales junto a su compañero y amigo Nacho.

Durante el espectáculo, Chyno ofreció unas palabras a los asistentes del evento. “Aquí estoy para ustedes. Estoy perfecto, mejor que nunca, los quiero mucho, los amo. Amo Venezuela pero también amo Miami muchísimo”, afirmó el cantante venezolano.

Por su parte, Nacho se refirió al regreso a los escenarios de los “Los Mackediches”. “Esto no se trata de dinero, de negocio, se trata de lo que Dios nos encomendó, toca destacar la valentía, el sabernos levantar si nos caemos”, expresó el intérprete de ‘Báilame’.

Varios clips del concierto circulan en redes sociales, de inmediato, las publicaciones del dúo se llenaron de comentarios.

“Tan bellos, ojalá sean muchos los lugares, ciudades y países que disfruten de esta gira”, “La verdad Chyno no tiene la misma mirada que antes, pero le está echando un camión”, “No cabe duda que estos dos artistas merecen el reconocimiento de todos”, fueron algunos de los mensajes.

Hace más de dos meses, Chyno y Nacho anunciaron su regreso a los escenarios con su gira ‘Eternos’, con la que también se presentarán en otras ciudades de Estados Unidos como Houston, Nueva York y Orlando.