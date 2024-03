"Con Quico nunca hubo una amistad": reconocida actriz reveló detalles inéditos sobre su relación con el elenco de 'El Chavo del 8'

La reconocida actriz y cantante mexicana María Antonieta de las Nieves, mejor conocida como ‘La Chilindrina’, reveló detalles inéditos sobre su relación con el elenco de 'El Chavo del 8'.

En medio de una entrevista, la actriz de 73 años confesó que no tenía muy buena relación con varios de los actores con los que trabajó en uno de los programas de televisión más importantes en la historia de México.

María Antonieta aseguró que con Florinda Meza García y con Carlos Villagrán, mejor conocido como ‘Quico’, no se entendía muy bien, sin embargo, con Meza tuvo un mayor número de roces.

"Con Quico nunca hubo una amistad, me gustaba mucho el personaje, pero nunca tuve una amistad. Nunca hubo una gran amistad con Florinda Meza y a la fecha menos. Si ella me buscara, yo iba a responder a esa búsqueda, pero no creo que a ella tampoco le interese", dijo la actriz.

Por otra parte, reveló que, una de las personas con las que si tenía y actualmente tiene una buena relación es con Édgar Ángel Vivar Villanueva, conocido por sus personajes del señor Barriga y Ñoño.

Además, recordó su vínculo con Ramón Valdés, quien hizo de su padre en el famoso programa.

"Cuando nos veíamos y con muchísimo cariño él nunca me dijo Tony o María Antonieta, sino mi hijita, siempre fui su hijita", comentó.

Cabe señalar que, tras varios años de trabajo, la actriz anunció recientemente su retiro de los escenarios.

En medio de una entrevista con el medio local El Colombiano la famosa reveló que tiene programadas sus últimas presentaciones, ya sea como ‘La Chilindrina’ o con cualquier otro personaje, para estos próximos meses.

VEA TAMBIÉN Serie mexicana "El Chavo del 8" sale del aire en toda América Latina o

“Sí y te voy a decir por qué: espero que sea una gira larga, bastante extensa. Entonces si tengo 74 años, ¿cuántos años más puedo estar en un escenario? Yo no quiero dar lástima a la gente, por lo que ‘Los huevos de mi madre’ sí va a ser lo último”, dijo.

Actualmente, la actriz se encuentra en Colombia debido a la obra de teatro ‘Los huevos de mi madre’ en la que se encuentra trabajando y que se estrenará en el mes de mayo en ocho ciudades, incluidas Cartagena, Barranquilla, Bogotá y Medellín.

“Me parece que es una gran oportunidad que tengo para demostrar que todavía puedo hacer de una mujer sesentona. El mismo cariño con el que hice Chilindrina se lo estoy poniendo a la mamá de ‘Los huevos de mi madre’”, indicó la actriz haciendo referencia a su personaje.

Asimismo, aseguró que al final de cada función, les dará a sus fans la oportunidad de tomarse fotos con ella caracterizada como “La Chilindrina” para despedir a su personaje insignia.