“Cuando yo volví a ver a mi papá, casi se estaba muriendo”: Don Omar rompió en llanto al contar que no se habló con su padre durante 13 años

El cantante puertorriqueño William Omar Landrón Rivera, mejor conocido en el mundo artístico como Don Omar, es uno de los artistas más importantes del reguetón con temas que marcaron a varias generaciones.

Pese a que se había retirado de la música en 2017, en los últimos años, el intérprete de ‘Danza Kuduro’ ha intentado regresar a la escena musical, por lo cual ha tenido más interacción con sus fans y los medios de comunicación.

Es tanto así, que recientemente se hizo viral en redes luego de contar, entre lágrimas, la razón por la que se tuvo que alejar de su padre durante un periodo de tiempo.

Durante una entrevista con el programa estadounidense ‘El gordo y la flaca’, el cantante, de 45 años, dio detalles íntimos sobre la difícil relación que tuvo con su padre, William Landrón, durante varios años.

Don Omar reveló que su madre intentó varias veces para que él visitara a su padre y conviviera con él durante largas horas, sin embargo, no tuvo el suficiente tiempo para poder compartir con su padre como hubiera querido.

Pese a que su padre fue durante mucho tiempo su “superhéroe”, Don Omar tuvo que tomar distancia de él durante ascenso en el camino hacia el estrellato, cosa que hizo que la relación con su padre se fuera rompiendo poco a poco, al punto que tuvo que alejarse de él durante un tiempo.

Esto porque, aunque Don Omar intentó aislar a su familia de los medios, su padre un día decidió dar una entrevista para hablar abiertamente sobre su dinero, lo que lo hizo sentir “traicionado”.

“Siempre he sido muy celoso con mis padres, porque ellos han sido siempre tan humildes que no quería que el mundo del entretenimiento los utilizara, que utilizara la excusa de que Don Omar es Don Omar y tiene que entender que si nos encontramos a su mamá le podemos poner una cámara en la cara”, expresó.

“O si nos encontramos a su papá pasando una situación financiera difícil, ofrecerle dinero para sentarlo frente a unas cámaras de su hijo. Esa fue la primera vez en mi vida que yo decidí que todo lo que yo sentía por ese superhéroe (su papá) tenía que ponerlo en pausa”, añadió.

Don Omar comentó que. tras ver la entrevista de su padre. supo en ese momento que “tenía que pausar a mi superhéroe y en el momento el que esto sucede yo decido romper conexión con mi papá”.

El cantante agregó que se “sentía traicionado”, “lo hice porque él había olvidado que su hijo no se llamaba Don Omar, su hijo se llamaba William Omar”.

Aunque el panorama pintaba para que no volvieran a hablar, Don Omar reveló que el momento en el que volvió a tener comunicación con su padre fue cuando este casi se estaba muriendo.

“Estuve casi 13 años sin hablarle, cosa que lamento hoy en día muchísimo porque en ese tiempo mi papá se enfermó mucho y yo no lo sabía porque no tenía comunicación con él. Yo viví por casi 14 años rogando y jurando que el día en que yo me volviera a ver con mi superhéroe, mi superhéroe me tenía que pedir perdón”.

“Cuando yo volví a ver a mi papá, mi papá casi se estaba muriendo. Esa conversación que yo quise tener con el superhéroe ya no era conversación, ya yo no tenía que reclamarle y cuando lo vi no podía hablar. Ese es el día que aprendí que los rencores, lo único que quitan es tiempo”, añadió.

El intérprete de ‘Pobre diabla’ contó que “el día que aprendí, que era mentira, que yo no quería tener una conversación, mi superhéroe, yo lo quería decirle a mi papá, era ‘te amo’ y escuchar que me lo dijera y no podía hablar”.

Don Omar relató que la fecha en la que volvió a ver a su padre, tras 13 años sin hablarse, fue en junio de 2022 y que “lamentablemente tuvo que terminar en el hospital, tomando fuertes medicamentos para estabilizar, pero aprendí. Este es una de mis últimas enseñanzas en el mundo, la gente vive perdiendo el tiempo”.