Daniela Ospina afectada por los temas migratorios; no la dejaron ni siquiera ir a los 15 de su sobrina

El arquero de la selección Colombia y de Atlético Nacional, David Ospina, celebró los 15 años de su hija Dulce María, un momento simbólico y muy especial para él y su familia, pues es una tradición considerada como el paso de niña a mujer de las adolescentes.

La fiesta resultó ser un gran evento que contó con la presencia de compañeros del portero en Atlético Nacional como Edwin Cardona, Alfredo Morelos y Mateus Uribe; también estuvo el cantante vallenato Pipe Peláez.

Sin embargo, a los asistentes se les hizo muy extraño que no estuviera Daniel Ospina, la hermana de David y tía de Dulce, quien siempre ha mostrado en redes sociales estar muy presente con su familia.

La expareja de James Rodríguez abrió la caja de preguntas en sus historias de Instagram y, según ella, la pregunta más repetida fue el por qué no fui a la fiesta de 15 años de su sobrina, por lo que no dudó en responderla.

De acuerdo con lo dicho por Daniela Ospina, no pudo asistir debido a su situación migratoria en Estados Unidos: “Esta es la pregunta más frecuente, solo espero que no la saquen más de contexto. Llevo casi 3 años en proceso de mi green card, en diciembre me llegó el permiso de viajes un supuesto parol y claro que funciona solo de viaje de trabajo o con alguna causa justificable (esto no es un tema de amor, ellos no entienden que son los 15 de tu sobrina) por esa razón y todas las razones migratorias que están sucediendo no fuimos, esperamos con mucha fé nuestro trámite y así poder volver a viajar”.

Junto a su respuesta, la hermana de David Ospina compartió una imagen de una videollamada que le hizo alguno de los familiares y se le ve con cara de tristeza viendo la fiesta de su sobrina Dulce María: “lo lloramos, lo sufrimos, lo compartimos”, complementó la también empresaria.

Pese a no estar presente, Daniela siempre ha mostrado amor por sus sobrinos y decidió contar lo sucedido para evitar chismes o malos entendidos.