De no creer: fanáticos hacen recolecta para terminar de pagar concierto de excantante de Mago de Oz en Colombia

En Neiva, Colombia, se dio un hecho poco común en pleno show musical y es que los asistentes del concierto del excantante de la banda folkmetal español Mago de Oz, José Andrea, tuvieron que hacer recolecta para poder terminar de financiar el evento.

El raro suceso ocurrió el pasado 9 de diciembre, en el municipio colombiano de Neiva, en el Teatro Piangoza, en donde los músicos e ingenieros de sonido se vieron privados de sus pagos para poder terminar la actuación.

El público se dio cuenta de que el lugar no estaba tan lleno y luego de conocer la verdad sobre la situación decidieron evitar que la noche terminara siendo una de las más tristes para los fans del excantante de los intérpretes de ‘Molinos de viento’.

Quien fue el encargado de comunicarle a los espectadores lo sucedido fue el mismo cantante, José Andrea, quien en medio del escenario dijo: “una cosa muy básica. Si se hace un evento, hay que tener el capital preparado para los gastos del evento, no esperar a recaudar. No vamos a buscar culpables, vamos a buscar soluciones. Por mí hago el concierto, pero son esos señores, los que no han cobrado, los que tienen que cobrar. Ellos no son culpables y yo tampoco”.

De manera espontánea, los asistentes del concierto se organizaron y empezaron a hacer una recolecta para poder recaudar el dinero faltante para cubrir los gastos pendientes entre dinero en efectivo y transferencias por medio de la aplicación Nequi.

Lo que en un momento pareció un escenario desolador para los asistentes, rápidamente se convirtió en un triunfo para ellos, pues lograron recoger cerca de tres millones de pesos colombianos.

En un video que circula por redes, se escucha que alguien del público grita pregunta: “Compadre. ¿Cuánto se debe? Y cada uno de a 10 ‘barras’. Solucionemos”.

Tras la colecta, finalmente el concierto se llevó a cabo en donde José Andrea y sus músicos pudieron darles una actuación inolvidable a sus fanáticos colombianos que con tanto entusiasmo disfrutaron el show.

Sin embargo, la situación fue denunciado por el concejal Juan Amaya, quien denunció por medio de su cuenta en Facebook que el empresario encargado de la organización del evento “no pagó a los músicos, ni a los ingenieros de sonido. El teatro no se llenó, solo se ocuparon la mitad de las sillas”.

“Hicimos ‘vaca’ entre los 300 asistentes para poder tener concierto”, añadió el concejal Amaya en sus redes sociales.