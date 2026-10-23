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Édgar Vivar, actor de ‘El Chavo del 8’, revela la decisión que tomó sobre su testamento antes de delicada cirugía

octubre 23, 2026
Por: Redacción NTN24
Édgar Vivar (EFE)
Édgar Vivar (EFE)
Édgar Vivar, reconocido por sus inolvidables interpretaciones en la serie 'El Chavo del 8', se prepara para someterse a una cirugía de columna que lo obligará a hacer una pausa en su carrera artística.

El actor mexicano, de 77 años, informó que la intervención está programada para junio de 2027 y que necesitará alrededor de seis meses para recuperarse.

Édgar Vivar, reconocido por sus inolvidables interpretaciones en la serie 'El Chavo del 8', se prepara para someterse a una cirugía de columna que lo obligará a hacer una pausa en su carrera artística.

El actor mexicano, de 77 años, informó que la intervención está programada para junio de 2027 y que necesitará alrededor de seis meses para recuperarse.

La situación ha despertado inquietud entre los seguidores del artista, especialmente luego de que revelara que ya dejó organizado su testamento y definió cómo se administrarán sus propiedades.

A pesar de las preocupaciones que ha generado la noticia, Vivar aseguró que afronta la intervención con tranquilidad y que tiene plena confianza en el especialista que estará a cargo del procedimiento.

El actor explicó que deberá someterse a una cirugía para corregir una desviación en la columna vertebral, con el propósito de evitar posibles complicaciones en el futuro. Según comentó en declaraciones recogidas por el programa Viva la alegría, el proceso de recuperación requerirá varios meses.

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“Todo se reduce a una sola palabra: edad. Tengo desviada la columna, entonces tienen que hacerme rectificación de columna, pero son seis meses de reposo”, expresó el artista.

La operación también implicará una pausa prolongada en su carrera profesional. Vivar calificó este periodo como un “retiro involuntario”, aunque manifestó su intención de regresar a sus actividades una vez que haya completado satisfactoriamente su recuperación.

Además de hablar sobre su estado de salud, el intérprete reveló que tomó la decisión de organizar sus asuntos financieros y patrimoniales antes de ingresar al quirófano.

“Mis propiedades son muy pocas realmente y los bienes que tengo ya están, todo está fríamente calculado ya. Está administrado ya todo, ya está todo fríamente calculado”, afirmó durante un encuentro con los medios de comunicación.

Estas declaraciones llamaron la atención porque se conocieron mientras el actor se prepara para la cirugía. No obstante, Vivar no relacionó la organización de su patrimonio con un temor particular ante la intervención, sino con su intención de dejar sus asuntos personales en orden antes de afrontar este proceso médico.

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