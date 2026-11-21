Durante las últimas horas, el diputado chavista Pedro Carreño ha sido cuestionado luego de intervenir en la Asamblea Nacional con un reloj de lujo cuyo precio estaría cerca de los 4.000 dólares.

De acuerdo con reportes, el accesorio corresponde al modelo Bell & Ross BR 03 Blue Steel, un reloj con caja cuadrada de acero y esfera azul, valorado en aproximadamente 3.800 dólares en distribuidores de Estados Unidos.

La polémica surgió mientras Carreño defendía el legado del fallecido presidente Hugo Chávez y responsabilizaba a la oposición, a la que calificó como "la derecha reaccionaria", por el deterioro de los salarios y las pensiones en el país.

Las imágenes de su intervención no tardaron en circular por las plataformas digitales, donde varios usuarios criticaron al parlamentario.

Hace varios años, Pedro Carreño quedó retratado durante una rueda de prensa en la que criticaba duramente al capitalismo y defendía el socialismo como "el único camino a la justicia".

En ese entonces, una periodista le preguntó si no le parecía contradictorio dar ese discurso mientras vestía una corbata Louis Vuitton y unos zapatos Gucci.

Ante tal interrogante, el funcionario de la dictadura chavista se nubló y respondió de manera confusa.