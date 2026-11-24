Bad Bunny podría ser parte del espectáculo musical que va a acompañar la investidura de Luiz Inácio Lula da Silva para un nuevo mandato como presidente de Brasil. La posibilidad fue difundida por el diario brasileño O Globo, que igualmente mencionó al músico británico Roger Waters, cofundador de Pink Floyd, entre las figuras previstas para la celebración.

El evento está programado para el 5 de enero de 2027 en Brasilia y va a ser organizado bajo la coordinación de la primera dama, Rosângela ‘Janja’ Lula da Silva. Según la información difundida por el periódico brasileño y replicada por otros medios, la programación igualmente contempla posibles acercamientos con el cantante Manu Chao y el guitarrista Tom Morello, conocido por su trabajo con Rage Against the Machine y Audioslave.

No obstante, la presencia de Bad Bunny aún no está confirmada de manera oficial. El portal brasileño UOL publicó este martes que el artista de Puerto Rico despierta interés entre los organizadores, pero que no existe una negociación que esté avanzada para concretar su participación. En el caso de Roger Waters sí habría conversaciones en marcha, pero tampoco se habría cerrado un acuerdo como tal.

La organización deja abierta la programación musical y, según una declaración atribuida a Éden Valadares, secretario nacional de Comunicación del Partido de los Trabajadores (PT), los nombres van a ser anunciados cuando estén confirmados. “Tan pronto como se confirme la programación, incluida la posible participación de artistas, será debidamente divulgada por los canales oficiales del gobierno y del PT”, aseguró, según SDP Noticias.

El posible vínculo entre el cantante y la celebración tiene un antecedente político. En la campaña electoral de 2026, Lula usó una adaptación al portugués de ‘LO QUE LE PASÓ A HAWAii’, canción de Bad Bunny que está incluida en su álbum DeBÍ TiRAR MáS FOToS. El tema aborda la identidad puertorriqueña y la defensa de la cultura de la isla.

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El artista autorizó el uso de la canción para el material de campaña del mandatario brasileño, que la empleó en un video con referencias a la soberanía de los territorios y críticas a las intervenciones de Estados Unidos en otros países.

La fiesta de investidura quiere reunir a figuras de la música brasileña e internacional. La organización igualmente contempla dar protagonismo a los artistas nacionales, mientras evalúa la participación de invitados extranjeros.

La ceremonia de Lula está prevista para el 5 de enero de 2027. Hasta que el Gobierno brasileño o el equipo de Janja publique la programación definitiva, los nombres de Bad Bunny, Roger Waters, Manu Chao y Tom Morello tienen que entenderse como posibilidades reportadas por la prensa, no como una cartelera confirmada.