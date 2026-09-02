Preocupación por el estado de salud de famosa actriz de 'El Chavo del 8' tras ser hospitalizada y sometida a una cirugía

En las últimas horas, Rosita Bouchot, reconocida por interpretar a ‘Paty’ en ‘El Chavo del 8’, compartió con sus seguidores una fotografía desde un hospital y anunció que sería sometida a una intervención quirúrgica.

Rosa Esther Gómez Bouchot, conocida artísticamente como Rosita Bouchot, nació el 30 de agosto de 1951 en Ciudad de México. Su participación en ‘El Chavo del 8’ ocurrió en 1975, cuando dio vida al personaje de ‘Paty’.

La actriz inició su carrera cinematográfica en 1972 y, además de participar en ‘El Chavo del 8’, formó parte de ‘El Chapulín Colorado’ y de reconocidas producciones mexicanas como ‘La rosa de Guadalupe’, ‘Esta historia me suena’ y ‘Como dice el dicho’.

También apareció en títulos como ‘Un castillo de amor’, ‘La otra yo’, ‘Las dos caras del diablo’, ‘Chantaje al desnudo’, ‘Tres huasnacos’ y ‘Un asesino anda suelto’.

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La actriz, quien en marzo de 2024 recibió un doctorado ‘honoris causa’ por su contribución a la cultura social de México, utilizó sus redes sociales para contarles a sus seguidores sobre su estado de salud y solicitarles que la acompañaran con sus oraciones.

“Estoy bien y voy a estar mejor. Igual todas sus bendiciones son bienvenidas”, escribió Bouchot junto a una imagen en la que aparece con una bata hospitalaria y canalizada.

Posteriormente, informó que su procedimiento estaba programado para las 2:30 de la tarde y pidió a sus seguidores que le enviaran buenos pensamientos y oraciones durante este momento.

"Hoy me operan a las 2:30 de la tarde. Si me pueden enviar pensamientos lindos y oraciones se los voy a agradecer", agregó.

La publicación generó numerosas muestras de cariño y solidaridad hacia la actriz mexicana. Sus seguidores aprovecharon el espacio para expresarle sus mejores deseos y pedir por una pronta recuperación.

Entre los mensajes publicados se pueden leer expresiones como “va a estar todo bien”, “muchas fuerzas”, “saldrás de esto”, “mis oraciones estarán contigo”, “todo está en las manos de Dios” y “te envío abrazos”, además de otros comentarios en los que destacaron la característica sonrisa de la actriz.