El Chavo del Ocho recuerda en medio del luto escena junto a Don Ramón que inmortalizó a actriz recién fallecida

La cuenta oficial en Instagram de El Chavo del 8 publicó un nostálgico video con el que recordó una de las participaciones de la actriz mexicana Regina Torné, interpretando a Gloria, la tía de Patty, en el programa.

Torné interpretó a un personaje que, aunque no era protagonista, se robó el corazón de los televidentes. En la memoria de los fanáticos será recordada por despertar los amores de Don Ramón y los celos de Doña Clotilde, la Bruja del 71.

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“Recordamos la participación de Regina Torné en El Chavo del 8, donde interpretó a Gloria, la tía de Paty, y formó parte de las historias que hicieron reír a generaciones. En paz descanse”, expresó la cuenta de El Chavo.

En la escena recordada, Gloria se presenta con Doña Clotilde, quien no duda en advertirle que no quiere “provocaciones”. Sobre el final del video, aparece Don Ramón, quien evidencia su enamoramiento de la nueva residente de la icónica vecindad.

Torné, cuyo nombre de pila es Rosa Virgen del Pilar Martina Inchaustegui Anaya, falleció a los 82 años en la Ciudad de México, según confirmó la Asociación Nacional de Actores (ANDA) a través de sus canales oficiales la noche del miércoles 11 de noviembre.

Nacida en la ciudad de Villahermosa, Tabasco, la intérprete desarrolló una prolífica trayectoria que abarcó el cine clásico, el melodrama televisivo y la comedia, y destacó de manera sobresaliente en la gran pantalla por su inolvidable caracterización de la inflexible Mamá Elena en la aclamada cinta ‘Como agua para chocolate’.

El Instituto Mexicano de Cinematografía reconoció su legado. “Con gran inteligencia y personalidad, Regina Torné transitó por el melodrama, la comedia y el cine de luchadores”, precisó.

“La recordamos además como la inflexible Mamá Elena en Como agua para chocolate (1991). Su temperamento no abandonará nuestras pantallas. Gracias, Regina”, añadió la institución en su mensaje institucional de despedida.

A lo largo de su carrera, la actriz participó en emblemáticas producciones cinematográficas como ‘Despedida de soltera’, ‘Blue Demon y las invasoras’ y ‘Viento salvaje’, además de dejar una huella imborrable en la televisión mexicana mediante su participación en telenovelas como ‘Retrato de familia’, ‘La Loba’ y ‘Cielo rojo’.