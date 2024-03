El mensaje de despedida da la esposa de Eric Carmen, vocalista de Raspberries que murió a los 74 años

El mundo de la música se encuentra de luto nuevamente tras conocerse el fallecimiento del cantante y compositor estadounidense Eric Howard Carmen, mejor conocido en el medio artístico como Eric Carmen.

El músico, que es reconocido por ser vocalista de la banda Raspberries y compositor de varios éxitos musicales como: ‘All by Myself’ y ‘Hungry Eyes’, murió a los 74 años, así lo informó su esposa por medio de un comunicado.

A través del sitio oficial del cantante, su esposa, Amy Carmen, anunció que el intérprete de ‘Never Gonna Fall in Love Again’ falleció mientras dormía el fin de semana.

“Nuestro dulce, amoroso y talentoso Eric se apagó mientras dormía este fin de semana. Estaba muy feliz de saber que, durante décadas, su música ha influido en tanta gente y permanecerá grabada en su memoria”, señaló la viuda del músico.

El mensaje de Amy no se quedó ahí y resaltó que la labor del artista dentro de la música fue conmover a las personas, un legado que perdurará por siempre y pidió que respetarán la privacidad de la familia ante esta triste noticia.

“Le produjo una gran alegría saber que, durante décadas, su música conmovió a tantas personas y será su legado duradero. Por favor, respeten la privacidad de la familia mientras lamentamos nuestra enorme pérdida”, puntualizó.

El oriundo de Cleveland, Ohio, forjó dos bandas locales hasta inicios de los setenta, y se juntó con otros músicos para formar la agrupación musical conocida como ‘Rapsberries’, banda que se separó cinco años después.

Sin embargo, la banda se volvió a unir en 2004 y realizaron una gira que fue grabada y lanzada como álbum en 2017 bajo el nombre de ‘Raspberres Pop Art Live’.

Fuera de la banda, Eric Carmen es reconocido por escribir éxitos musicales como ‘Hungry Eyes’, parte de la película ‘Dirty Dancing’ y ‘All by Myself’, canción que se volvió bastante popular luego de que la cantante canadiense, Céline Dion, la reversionara en 1996 para su cuarto álbum de estudio.

Su canción "Almost Paradise", que coescribió para la película "Footloose", le valió una nominación a los Premios Grammy.

Sus éxitos han sido versionados por artistas tan diversos como Céline Dion ("All By Myself"), Shaun Cassidy ("That's Rock 'n Roll") o John Travolta ("Never Gonna Fall in Love Again").