"Comparten mesa, habitación y cama; el presidente del Gobierno español conoce todas las actividades de su esposa": secretario general de Manos Limpias

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España, anunció esta semana que está contemplando renunciar a su cargo luego de que un tribunal de Madrid abriera una investigación preliminar en contra de su esposa, Begoña Gómez, por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción empresarial.

"Necesito parar y reflexionar" sobre "si debo continuar al frente del gobierno o renunciar a este alto honor", señaló el mandatario en una carta a la ciudadanía publicada en la red social X.

Según el medio digital El Confidencial, Gómez "se reunió en privado" con el consejero delegado del Grupo Globalia, propietario de la aerolínea Air Europa, cuando esta negociaba un plan de rescate con el Gobierno de Sánchez.

En aquel momento, Gómez dirigía IE Africa Center, fundación vinculada a la escuela de negocios madrileña IE University, que, según El Confidencial, había firmado un acuerdo de patrocinio con Globalia en 2020. Dejó este cargo en 2022.

Sobre este tema habló en La Noche de NTN24 Miguel Bernard, secretario general de la organización Sindicato Manos Limpias y quien presentó la demanda contra Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.

Bernard aseveró que Sánchez tenía conocimiento de los movimientos que hizo su pareja: “El presidente de Gobierno no está separado ni divorciado, comparte mesa, mantel, habitación y cama, por tanto, era y sigue siendo conocedor de todas las actividades de su esposa”.

Además, argumentó que Sánchez sabía de los negocios de su esposa porque cuando se dirigió a los españoles, no la defendió, sino que se dedicó fue a insultar: “Yo comprendo que una persona que se encuentra acorralada trate de defenderse descalificando a quien le ha puesto una querella, pero lo más grave es que el presidente de Gobierno se haya dirigido a todos los españoles en una carta y en vez de defender la dignidad de su esposa, se haya dedicado a insultar a los partidos de la oposición y a nosotros como organización. Eso muestra que está tocado y sabe perfectamente que su mujer ha actuado en negocios ilícitos”.

También aseguró que Sánchez debió dimitir de inmediato una vez se conoció la denuncia contra su esposa: “Desde el mismo momento que su esposa está imputada en un gravísimo delito usted debió presentar su dimisión al rey de España, eso lo hace un demócrata, no puede tener a todos los españoles con la incertidumbre de si se irá o no y por tanto la sociedad está compungida, no sabe ya a quién tenemos gobernando”.

“Veremos si dimite de manera definitiva o dice no, aquí no ha pasado nada, mi esposa es una santa y esto ha sido un ataque de la derecha, la extrema derecha y unos locos que ponen denuncias falsas”, concluyó Miguel Bernard.