¿Es posible que El Puma Jr. haya tenido una doble vida? Su esposa denunció la desaparición del cadáver

Gloria Gutiérrez, esposa de Juan José Rodríguez, ´el Puma Jr´, supuesto hijo no reconocido de José Luis Rodríguez, denunció que justo antes de llegar a Colombia el cuerpo del cantante fue entregado por la funeraria a dos mujeres que dijeron ser sus hijas, algo que ella niega rotundamente, por lo que pidió a las autoridades de ese país actuar penalmente.

El hijo no reconocido o sobrino del Puma, falleció el miércoles 11 de octubre a los 52 años en Colombia, pero su esposa vive en Miami y envió un comunicado denunciando la extraña situación.

"Desapareció el cuerpo del Puma Junior y se desconoce su paradero", así encabeza el comunicado de Gloria Gutiérrez, viuda legal de Rodríguez.

Cuanta que "en la madrugada del día 11 de octubre hablé vía telefónica por última vez con mi esposo Juan José. En la mañana lo llamé y quien me atendió su teléfono me dijo que estaba muerto. No lo creí porque él estaba bien".

"Luego de corroborar su muerte, el cuerpo de mi esposo fue trasladado a la Funeraria Inversiones y Planes de la Paz en Pereira, Colombia. Allí se envió un acta de matrimonio y se iniciaron las gestiones de repatriación del cuerpo de mi esposo a Miami. El día 13 de octubre del 2023 a altas horas de la noche, sorpresiva y arbitrariamente, la funeraria que le entregó el cuerpo a mi marido a dos extrañas que dicen ser sus hijas".

Negó rotundamente que Juan José Rodríguez haya tenido hijos. "Y la funeraria irregularmente le entrega el cuerpo a Juan José y a unos extraños, a pesar de tener en su poder el documento que demuestra que soy su esposa y por lo tanto la única autorizada de tomar una decisión sobre sus restos y además sabiendo que en algunas horas yo estaría en Colombia para recoger el cuerpo".

VEA TAMBIÉN ´El Puma´ causa polémica al hablar de sus hijas Liliana y Lilibeth Morillo o

Cuenta que mientras viajaba a Colombia envió "a una persona a Capillas de la Fe, lugar donde la funeraria dice que se llevaron el cuerpo de Juan José y en dicha funeraria nos indican que allí no ha llegado su cuerpo. Exijo a las autoridades colombianas abran una averiguación penal sobre este grave hecho y me entreguen el cuerpo de Juan José Rodríguez, el Puma Junior. Atentamente, Gloria Gutiérrez".

Juan José era conocido por su apariencia física y su timbre de su voz parecido al cantante José Luis Rodríguez.

Tenía una marca de vinos llamada "El Puma Jr. Wines".

En una entrevista para El Tiempo, "El Puma" dijo "ese muchacho es hijo de mi hermano Oswaldo que está en Venezuela. Es muy enamoradizo y me dijo que lo había reconocido, quiere decir que lleva el apellido. Si canta y quiere hacer su vida así, bienvenido sea".