"No están reconociendo lo que realmente pasó": víctimas exigen a extintas FARC reconocimiento pleno de todo crimen cometido contra menores de edad

Víctimas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) han mostrado su indignación frente a las polémicas justificaciones y contradicciones de los cabecillas de la antigua agrupación terrorista sobre los crímenes investigados por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en el macrocaso 07 de reclutamiento forzado a menores.

Los máximos responsables de las FARC aceptaron públicamente en un comunicado el reclutamiento de más 18.000 menores durante su accionar criminal.

En el documento oficial en respuesta a la JEP, sin embargo, diluyen su responsabilidad negando las motivaciones, las intenciones y las finalidades que había señalado el mecanismo de justicia.

Lo anterior para las víctimas, en la práctica, significa que los exmiembros del extinto grupo guerrillero no están reconociendo otros crímenes de guerra imputados como los abortos y la violencia sexual.

Sebastián Velásquez, defensor de derechos humanos y representante legal de la Federación Colombiana de Víctimas de las Farc (Fevcol); y las víctimas de reclutamiento forzado y distintos maltratos por parte de las FARC Vanessa García y Deisy Guanaro, hablaron sobre las declaraciones del grupo armado en La Noche de NTN24.

"El documento de 453 páginas es un documento de justificación absoluta a los crímenes atroces y de lesa humanidad. La falsa justicia revolucionaria de las FARC no puede ser la justificación para haber cometido más de 18,677 casos de crímenes atroces y de lesa humanidad contra niños, niñas y adolescentes", dijo Velásquez.

El interviniente ante la JEP dijo que él y su equipo rechazaban "de plano" el documento emitido por los comparecientes y dejó saber que tenían el derecho que les asiste a la representación judicial de contestar el extenso documento en el que "le bajan la imperiosa afectación emocional y material" a las víctimas, por lo que, afirma, rechazarán sus argumentos.

García, quien ha sido amenazada por sus denuncias de abuso sexual a alias 'El Paisa' de las FARC, mencionó que el documento "es como una forma de ellos evadir, porque no están reconociendo lo que realmente pasó".

La víctima del antiguo grupo armado sostuvo que la culpa de lo ocurrido "la tienen estos bandidos de las FARC que nos llevaron a la fuerza" y no el Estado ni los familiares de quienes sufrieron reclutamiento forzado.

"A los 11 años empecé a ser abusada sexualmente por ellos, yo no pedí esto, ni mi familia lo pidió, ni mi familia me tenía abandonada en ningún momento. Ellos con sus arbitrariedades fueron y me sacaron a la fuerza de la escuela y me llevaron y empezaron a abusar en contra de mi persona", relató García.

Deisy Guanaro, otra de las víctimas, por su parte, manifestó que el texto representaba una "burla" para las víctimas de reclutamiento forzado, y que ella, por ejemplo, fue reclutada desde los 11 a los 13 años y fue sometida a diferentes delitos como violencia sexual, maltrato físico y esclavitud "de todo tipo".

"Yo era una niña feliz con mis padres, con mis hermanos, y ellos me reclutaron obligada total, obligaron a mi madre a entregarme, le dijeron "o entrega la niña o le pegamos un tiro", entonces es totalmente indignante que estos ahora senadores del secretariado salgan a decir que nosotros éramos niños abandonados, no", relató García, quien aseveró que "no se les ha aplicado la ley como deberían aplicársela a estos criminales de lesa humanidad".

"Como víctima del reclutamiento forzado exijo justicia y verdad, que cuenten la verdad y no se justifiquen, porque lo que hicieron con nosotros fueron crímenes de lesa humanidad", clamó García.