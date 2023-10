Escritora de Harry Potter nuevamente en el ojo del huracán por sus frases sobre la comunidad LGBTIQ+: “las mujeres trans no son mujeres”

Joanne Rowling, mejor conocida por sus seudónimos J.K. Rowling se encuentra, nuevamente, en el ojo del huracán luego de dar una controversial opinión sobre la comunidad trans.

La autora británica de la famosa saga de ciencia ficción ‘Harry Potter’ desde hace unos años ha compartido en sus redes sociales y en los diferentes medios de comunicación sus controversiales opiniones sobre la identidad de género y las personas transgénero, cosa que ha abierto un constante debate a su alrededor en redes sociales, así como la indignación de la comunidad LGBTIQ+.

Pese a ser una de las autoras más populares de los últimos tiempos, incluso los fans de la saga de ‘Harry Potter’ han expresado sentirse decepcionados por las opiniones de Rowling.

Ahora, la escritora volvió a abrir un debate en sus redes sociales tras compartir una foto en la que niega la identidad de las mujeres trans como mujeres.

Por medio de su cuenta de Twitter, ahora X, Rowling posteó una foto en la que dice: “repite después de nosotros: las mujeres trans son mujeres”, algo a lo que ella respondió con un rotundo “no”,

Esto provocó un debate en la que algunos la defienden y comparten su pensamiento, mientras que otros la acusan de violentar los derechos de las personas trans.

Ante la polémica levantada por la escritora, uno de sus seguidores la cuestionó e incluso incentivo para que las personas votaran por el partido Laborista de Reino Unido, el cual propone que los ataques contra la identidad de género sean castigados con hasta dos años de cárcel.

Frente a esto, la escritora dejó muy en claro que prefiere ir a prisión, que tener que retractarse de sus opiniones emitidas sobre la comunidad trans.

“Con mucho gusto cumpliré dos años si la alternativa es hablar por la fuerza y negar la realidad y la importancia del sexo. Que venga el caso judicial, digo. Será más divertido que nunca en una alfombra roja”, expresó.

Otro usuario le respondió diciendo: “Te veo dentro. Me gustan bastante las cocinas”, a lo que ella le replicó “Esperando la biblioteca, obviamente, pero creo que me iría bien en la cocina. La lavandería podría ser un problema. Tengo tendencia a encoger las cosas o ponerlas rosadas accidentalmente. Sin embargo, supongo que eso no será un problema importante si se trata principalmente de batas y sábanas”.

No es la primera vez que la autora emite sus controversiales opiniones sobre la comunidad trans, en 2017 le dio me gusta a un post que condenaba rotundamente el movimiento.

Al año siguiente, volvió a darle me gusta a un tweet en el que se afirmaba que las mujeres trans solamente eran “hombres vestidos” y ante el revuelo que generó, salió a disculparse diciendo que fue un error.

En 2019 salió en defensa de una mujer que fue despedida de su puesto de trabajo por decir que “los hombres no pueden transformarse en mujeres”.

Ante esto, varios miembros del cast original de las películas de ‘Harry Potter’ respondieron en defensa de la comunidad trans.

Daniel Radcliffe, quien le da vida a Harry en la saga, condenó las declaraciones de Rowling y señaló que “las mujeres transgénero son mujeres”, además hizo énfasis en que la identidad de género de las personas se debe de respetar.

“Cualquier declaración en contrario borra la identidad y dignidad de las personas transgénero y va en contra de todos los consejos dados por asociaciones profesionales de atención médica que tienen mucha más experiencia en este tema que Jo o yo”, expresó.

Por su parte, Emma Watson, quien le dio vida a la icónica Hermione Granger, también salió en apoyo de la comunidad LGBTIQ+ y las personas trans.

Otros actores que apoyan al movimiento trans son: Rupert Grint y Eddie Redmayne, además, que han mostrado claramente su desacuerdo con la autora de la famosa saga de ciencia ficción que revolucionó al mundo.