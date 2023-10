La reacción de Justin Timberlake a las fuertes declaraciones que dio Britney Spears sobre su noviazgo

La famosa cantante Britney Spears ha dado de qué hablar en estos últimos días tras una entrevista que le concedió a 'People' en la que reveló adelantos de su libro autobiográfico 'The Woman in Me' ('La Mujer en Mí'), entre ellos, uno muy lamentable de algo que vivió durante su noviazgo con el también cantante Justin Timberlake.

Durante la entrevista, la ‘princesita del pop’ contó que tuvo un aborto a los 21 años debido a que Timberlake, quien era su novio en ese momento, no estaba preparado para ser papá: “ante la noticia del embarazo, Justin no estaba contento y por ello decía que ‘no estábamos preparados para tener un bebé en nuestras vidas, que éramos demasiado jóvenes’”.

VEA TAMBIÉN Britney Spears fue arrestada y tendrá que pagar una jugosa multa o

“Fue una sorpresa, pero para mí no fue una tragedia”, dijo Britney quien, además, resaltó: “quería mucho a Justin. Siempre esperé que algún día tuviéramos una familia juntos. Solo que esto sería mucho antes de lo que había previsto”.

Ante estas fuertes revelaciones, Justin Timberlake ha optado por guarda silencio; sin embargo, nuevamente ‘People’ accedió a una fuente cercana del cantante, quien les comentó que el artista está enfrentando esta nueva ‘ola de críticas’ con “calma y enfoque”.

“Está en paz; feliz en su casa con Jess y sus hijos y se está concentrando en nueva música. Está en un gran lugar”, señaló la fuente consultada por el medio mencionado.

Además, agregó que también está proyectado con sus temas profesionales como la reunión con NSYNC, el grupo con el que empezó su carrera y popularidad en los 90’s y que finalizó en el 2002, y la filmación de su próxima película 'Trolls'.

La famosa pareja que comenzó a salir en 1999, cuando ambos eran de las celebridades más importantes del momento debido al éxito e impacto que estaban teniendo en la industria, tenían un futuro prometedor, el cual muchos consideraban que terminaría con ellos casándose y teniendo hijos.

Sin embargo, las cosas no sucedieron como todo el mundo esperaba y la pareja del momento tuvo una polémica y turbulenta ruptura en 2002 tras varios rumores de infidelidad por parte de la intérprete de ‘Baby one more time’.

Las revelaciones de Britney Spears no solo generaron gran revuelo en redes sociales, sino que también sirvió para resucitar uno de los sencillos de su cuarto álbum ‘In the Zone’ , que salió en el 2003 y contiene el exitoso tema ‘Toxic’.

La canción de ese disco que se volvió a revitalizar con esa confesión fue la balada ‘Everytime’, pues muchos seguidores aseguran que tanto la letra como el video de la canción tratan este tema que muchos desconocían.