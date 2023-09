Esta sería la lista de canciones que Shakira interpretará en los Premios MTV

La reconocida artista barranquillera Shakira será homenajeada este martes con el ‘Video Vanguard Award’ en los Premios MTV que se llevarán a cabo en Nueva Jersey, Estados Unidos.

Se trata de una importante distinción que llevará el nombre de la cantante colombiana a una lista de la que hacen parte algunos de los artistas más importantes del mundo.

Shakira será la primera cantante suramericana en recibir este histórico galardón, producto de su gran aporte artístico y el impulso que le ha dado a nivel mundial a la música latina.

VEA TAMBIÉN Silencio de Shakira en redes aumenta expectativa sobre su presentación en los MTV Video Music Awards o

A propósito de esta presentación, la barranquillera compartió un video en su cuenta de Instagram de lo difícil que le está resultando elegir las canciones que va a interpretar, pues tiene más de 30 años de carrera artística llena de éxitos.

“POV cuando estás tratando de meter una carrera entera en una #VMAs Vanguard performance”, escribió la barranquillera en su post con un video a blanco y negro en el que se le ve estresada en compañía de su equipo de trabajo dialogando de lo que será su presentación.

Sin embargo, a través de redes sociales se ha filtrado un listado de las canciones que, aparentemente, interpretaría durante el show.

De acuerdo con varios de sus fanáticos, estos serían algunos de los éxitos con lo que la artista se lucirá durante los Premios MTV.

VEA TAMBIÉN El estrés de Shakira para elegir qué canciones interpretar en la presentación de los Premios MTV o

She Wolf, La Tortura, Te Felicito, Chantaje, Estoy Aquí/Ciega Sordomuda, Underneath Yout Clothes, Can’t Remember To forget You, Objection, Ojos Así, Whenever Wherever, Hips Don’t Lie, Waka Waka y Session 53.

Ante el evento, varios de sus fanáticos se encuentran a la expectativa del show no solo por el repertorio que elegirá, sino porque se rumora que tendrá como invitada a la también colombiana Karol G, con quien tiene una de las canciones más exitosas del 2023 llamada ‘TQG’.

“La reina está lista”, “qué emoción”, “no podemos esperar por verte de nuevo en tarima”, “será tu momento y lo vas a hacer genial”, “todos tranquilos que sabemos que ‘Shak’ va a salir con una de sus genialidades”, “todo lo que haces es maravillo y esta no será la excepción”, son algunos de los comentarios de los internautas.