Estas son las 5 canciones más famosas (y la historia de cada una) de Tina Turner

Tina Turner, quien murió este miércoles a la edad de 83 años, tuvo una carrera de varias décadas en la que acumuló grandes éxitos como roquera.

Con su sonrisa devastadora y actuación explosiva en el escenario: la "reina del rock'n'roll" fascinó a multitudes en todo el mundo.

Estas son cinco de sus canciones más recordadas y la historia de cada una:

'Proud Mary' (1971)

Junto a su esposo, Ike Turner, Tina encontró la fama con su versión de 'Proud Mary'.

La versión del dúo de la canción, con su famoso estribillo sobre un barco de vapor de Mississippi, "rolling, rolling on the river", les valió un Grammy.

Tina continuó interpretando la pieza como solista y se convirtió en una de sus canciones características.

What's love got to do with it (1984)

Fue otra de las canciones icónicas de Turner, además de su único número uno en EE. UU. Le valió cuatro premios Grammy, proporcionando también el título de la película biográfica de su vida nominada al Oscar en 1993.

Su lanzamiento marcó su carrera como solista, luego de su separación profesional y matrimonial de Ike en 1976.

Esta canción se convirtió en una de las pistas de su álbum "Private dancer", luego de haber sido rechazada por Cliff Richards y Donna Summer.

Letras como "Who needs a heart when a heart can be broken" adquirieron un significado más profundo luego de las revelaciones en la década de 1990 del abuso del que fue víctima durante su matrimonio.

We Don't Need Another Hero (1985)

Es la canción principal de la película postapocalíptica "Mad Max Beyond Thunderdome", de Mel Gibson, en la que Turner interpreta a la despiadada líder de la comunidad, Aunty Entity.

En el video de la canción, una pieza musical que advierte contra las falsas esperanzas y la opresión, Turner usa un atuendo similar al de la película.

The Best (1989)

La versión de Turner del original de Bonnie Tyler, lanzada un año antes, fue el mayor éxito de su álbum "Foreign Affair".

Rebautizado como "Simply the Best", se utilizó para promocionar la liga de rugby australiana en 1990. El video presenta a los jugadores con una Turner de estilo inolvidable.

Se convirtió en un himno deportivo clásico, cantado en partidos de béisbol y fútbol en todo el mundo.

GoldenEye (1995)

Como señal de su condición de megaestrella del pop, Turner fue elegida para interpretar la codiciada canción principal de la película de James Bond "Golden Eye", escrita por Bono y The Edge de U2.

En el video musical de la canción, que se convirtió en un éxito Top Ten en muchos países, el característico vestido blanco de Turner destaca su imagen como la diva del glamour del pop.