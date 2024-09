Este es el peor error que ha cometido Jorge Rausch, de MasterChef, en la cocina: “la peor cag… que me ha pasado”

Jorge Rausch es un reconocido chef colombiano, recordado por haber fundado junto con su hermano el famoso restaurante Criterión que cerró a principios del 2024, que hace parte de los jurados del famoso reality de cocina ‘Masterchef Celebrity’.

Su pasión por la cocina la ha llevado también a las redes sociales en donde transmite sus conocimientos culinarios a través de diferentes medios.

Precisamente, a través de su canal de TikTok se quiso confesar con sus seguidores y por medio de un ‘story time’ contó cuál ha sido su peor error en la cocina y también cómo resolvió el inconveniente.

“Hace más de 10 años me tocaba hacer un matrimonio súper elegante y súper fino para 500 personas en un proyecto que yo ayudé a diseñar. Era un menú de cinco pasos, primero la sopa, la entrada fría, salió maravilloso y yo tenía todo controlado, con mi gente de Bogotá sacamos la entrada caliente y teníamos que pasar el pescado”, comenzó Rausch su historia.

Prosiguió con el inconveniente que tuvo en la cocina: “Empezamos a despacharlos, corríamos y se acabaron, me abracé con mis muchachos, bien jugado, lo hicimos bien hasta que llegan y me dicen ‘Jorge, faltan 100 pescados’ y yo ‘¿cómo así’’, nos pusimos a buscar y encontramos una caja con pescados, a uno de los cocineros se le olvidó ponerlos a cocinar y nos entró el desespero, me puse histérico, mi subchef lloraba, en fin”.

Pero el jurado de MasterChef pudo resolver el inconveniente: “Llegó el dueño de la fiesta y me dice ‘Jorge, mandamos los postres o esperamos’ y le dije que no, que me esperara 15 minutos y yo resolvía y así fue”.

“La enseñanza es que todo hay que contarlo en la cocina y estar encima de todos los detalles”, concluyó Jorge Rausch su ‘story time’.

Su historia ha dejado varios comentarios: “Rausch: 100 qué mami disculpe?”, “no quisiera ser el tipo al que se le olvido los pescados”, “al menos lo soluciono”, “100 platos son 100 platos”, “yo me hubiera infartado”, entre otros.

Rausch en su chef que ha mostrado en 'Masterchef Celebrity' que su enfoque en la cocina es utilizar ingredientes frescos, técnicas culinarias y la importancia de la imaginación en la cocina lo han convertido en una figura destacada en el mundo gastronómico.