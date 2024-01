Estos son los ganadores de los Globos de Oro en ceremonia en la que la película Oppenheimer arrasó

La cinta 'Oppenheimer', de Christopher Nolan, arrasó en la 81 ceremonia de los Globos de Oro que se llevó a cabo el domingo en Beverly Hills.

La cinta que sigue la historia de J. Robert Oppenheimer, considerado el padre de la bomba atómica, ganó cinco estatuillas, incluida la de Mejor Película de Drama lo que la ubica como la favorita de cara a los Premios Óscar.

El irlandés Cillian Murphy, entre tanto, sobresalió frente a contendientes como Leonardo DiCaprio y Bradley Cooper como mejor actor dramático por meterse en la piel del físico Oppenheimer, en tanto que Nolan se hizo con el codiciado galardón al mejor director dejando en el camino a Greta Gerwig de 'Barbie'.

La producción de Gerwig, a su turno, llegó a la ceremonia a la cabeza con nueve nominaciones de las que finalmente logró dos estatuillas.

Pero el filme protagonizado por Margot Robbie sólo se hizo con el Globo a la mejor canción, que fue para Billie Eilish y su hermano Finneas por ‘What I Was Made For’, y con el nuevo premio al Mejor Logro Cinematográfico y de Taquilla.

"Quiero dedicar este premio a todas las personas que se arreglaron y fueron al mejor lugar en la Tierra: las salas de cine", afirmó la también productora Robbie al recibir el galardón.

La producción francesa 'Anatomía de una caída' vivió una noche de oro al llevarse los Globos al Mejor Guión y Mejor Película de Lengua no Inglesa.

"Mi pareja y yo pasamos nuestros días escribiendo juntos el guion de 'Anatomía de una caída' encerrados en nuestro apartamento y, raramente, nadie murió", bromeó en su discurso una emocionada Justine Triet, directora de la cinta.

‘Pobres Criaturas’, la surreal crónica de Bella Baxter, dejó en el banquillo a ‘Barbie’ al coronarse como la mejor película de comedia.

La actriz Emma Stone, que se metió en la piel de Baxter, la heroína del director Yorgos Lanthimos, triunfó de paso como mejor actriz de comedia.

"Bella se enamora de la vida misma, en vez de una persona. Acepta lo bueno y lo malo de igual manera. Ella me hizo ver la vida de forma diferente", dijo Stone.

Otro momento emocionante de la noche fue la victoria de Lily Gladstone como mejor actriz dramática por su rol en ‘Los asesinos de la Luna’, de Martin Scorsese.

Por otro lado, Paul Giamatti y Da'Vine Joy Randolph triunfaron como mejor actor y mejor actriz de reparto, respectivamente, en la comedia ‘Los que se quedan’, ambientada en los años de 1970.

En televisión, el éxito "Succession" de HBO y "The Bear", de FX, se impusieron en las categorías dramáticas y de comedia, en ese orden.

Estos son todos los ganadores en premios de cine

-Mejor película de drama: Oppenheimer

-Mejor película musical o de comedia: Pobres criaturas

-Mejor actriz de drama: Lily Gladstone - Los asesinos de la luna

-Mejor actor de drama: Cillian Murphy - Oppenheimer

Mejor actriz de comedia o musical: Emma Stone - Pobres criaturas

-Mejor actor de musical o comedia: Paul Giamatti - Los que se quedan

-Mejor actriz de reparto: Da'Vine Joy Randolph - Los que se quedan

-Mejor actor de reparto: Robert Downey Jr. - Oppenheimer

-Mejor película de habla no inglesa: Anatomía de una caída

-Mejor película de animación: Kimitachi wa Dō Ikiru ka - El chico y la garza

-Mejor director: Christopher Nolan - Oppenheimer

-Mejor guion: Justine Triet, Arthur Harari - Anatomía de una caída

-Mayor logro cinematográfico y de taquilla: Barbie

-Mejor banda sonora original: Ludwig Goransson - Oppenheimer

-Mejor canción original: What Was I Made For? (Billie Eilish O'Connell y Finneas O'Connell) – Barbie

Estos son todos los ganadores en premios de televisión

-Mejor serie de TV de drama: Succession

-Mejor miniserie o película para televisión: Beef

-Mejor serie de TV, musical o comedia: The Bear

-Mejor actor de serie de drama para TV: Kieran Culkin - Succession

-Mejor actriz de TV de serie de drama: Sarah Snook - Succession

-Mejor actriz de comedia o musical de TV: Ayo Edebiri - The Bear

-Mejor actor de comedia o musical de TV: Jeremy Allen White - The Bear

-Mejor actriz de serie limitada o película para TV: Ali Wong - Beef

-Mejor actor de serie limitada o película de TV: Steven Yeun - Beef

-Mejor actriz de reparto en TV: Elizabeth Debicki - The Crown

-Mejor actor de reparto en TV: Matthew MacFadyen - Succession

-Mejor actuación cómica tipo stand-up en TV: Ricky Gervais (Ricky Gervais - Armageddon)