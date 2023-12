Globos de Oro 2024: Barbie y Oppenheimer son las películas más nominadas de los premios

Este lunes se dieron a conocer los nominados a la edición número 81 de los premios Globos de Oro 2024, entre los que destacan nombres de filmes como: ‘Barbie’, ‘Oppenheimer’ y ‘Los Asesinos de la Luna’.

Como de esperarse y de acuerdo con el gran año que tuvieron estas dos cintas: Barbie (9) y Oppenheimer (8) fueron los filmes más nominados en los premios que se llevaran a cabo el próximo 7 de enero en Los Ángeles.

Además de premiar a lo mejor del cine, los Globos de Oro también reconocen lo mejor que tuvo el año en la pantalla chica, entre los nominados destacan títulos de series como: ‘Only Murders in the Building’, ‘Succession’ y ‘The Crown’.

VEA TAMBIÉN “Tus últimas canciones son de inteligencia artificial”: Anuel y Arcángel protagonizan nuevo altercado en redes sociales o

La película surcoreana ‘Past Lives’ es la más nominada en la categoría de películas de habla no inglesa con un total de cinco nominaciones.

Por su parte, Barbie cuenta con nominaciones para: Margot Robbie como ‘Mejor actriz en un musical o comedia’, Ryan Gosling como ‘Mejor actor de reparto’ y Greta Gerwig como ‘Mejor directora’.

De las nueve nominaciones, tres pertenecen a su banda sonora, la cual tiene como nominados a Dua Lipa con ‘Dance The Night’, Ryan Gosling con ‘I’m Just Ken’ y Billie Eilish con ‘What Was I Made For?’.

Pro su parte, la otra película más taquillera del año, Oppenheimer, cuenta con ocho nominaciones, entre las cuales se encuentra una nueva categoría que fue introducida para la ceremonia de los premios en 2024.

Entre sus nominados destacan: Emily Blunt en la categoría de ‘Mejor actriz de reparto’, Christopher Nolan como ‘Mejor director’, Cillian Murphy como ‘Mejor actor de drama’.

La cantautora estadounidense Taylor Swift recibió su quinta nominación en la historia de la premiación de los Globos de Oro por su filme de su gira mundial ‘Taylor Swift: The Eras Tour Film’.

En cuanto a plataformas de streaming, Netflix es la que lidera las nominaciones con un total de 28, de las cuales 13 son por películas y 15 por shows televisivos y le sigue HBO Max con 17.

VEA TAMBIÉN Así fue el momento del “botellazo” que le lanzaron a Javier Milei antes de su posesión; el agresor ya fue identificado o

Las películas con mayores nominaciones son: ‘Barbie’ con 9, ‘Oppenheimer’ con 8, le sigue ‘Los Asesinos de la Luna’ y ‘Pobre Criaturas’ con 7 cada una y la cinta surcoreana ‘Past Lives’ con 5.

Esta es la lista de los nominados a los Globos de Oro 2024:

Mejor película de drama:

‘Anatomía de una caída’

‘Los Asesinos de la Luna’

‘Maestro’

‘Oppenheimer’

‘Past Lives"

‘Zona de interés’

Mejor película musical o comedia:

‘Air. La historia detrás del logo’

‘American Fiction’

‘Barbie’

‘Los que se quedan’

‘Secretos de un escándalo’

‘Pobres criaturas’

Mejor actor de drama:

Bradley Cooper, ‘Maestro’

Leonardo DiCaprio, ‘Los Asesinos de la Luna’

Colman Domingo, ‘Rustin’

Barry Keoghan, ‘Saltburn’

Cillian Murphy, ‘Oppenheimer"

Andrew Scott, ‘Todos somos extraños’

Mejor actriz de drama:

Annette Bening, ‘Nyad’

Lily Gladstone, ‘Los Asesinos de la Luna’

Sandra Huller, ‘Anatomía de una Caída’

Greta Lee, ‘Past Lives’

Carey Mulligan, ‘Maestro’

Cailee Spaeny, ‘Priscilla’

Mejor actor de musical o comedia:

Nicolas Cage, ‘El Hombre De Los Sueños’

Timothee Chalamet, ‘Wonka’

Matt Damon, ‘Air. La historia detrás del logo’

Paul Giamatti, ‘Los que se quedan’

Joaquin Phoenix, ‘Beau tiene miedo’

Jeffrey Wright, ‘American Fiction’

Mejor actriz de musical o comedia:

Fantasia Barrino, ‘El color púrpura’

Jennifer Lawrence, ‘Hazme el favor’

Natalie Portman, ‘Secretos de un escándalo’

Alma Poysti,’Hojas de otoño’

Margot Robbie, ‘Barbie’

Emma Stone, ‘Pobres Criaturas’

Mejor actor de reparto:

Willem Dafoe, ‘Pobres criaturas’

Robert De Niro, ‘Los Asesinos de la Luna’

Robert Downey Jr, ‘Oppenheimer’

Ryan Gosling, ‘Barbie’

Charles Melton, ‘Secretos de un escándalo’

Mark Ruffalo, ‘Pobres Criaturas’

Mejor actriz de reparto:

Emily Blunt, ‘Oppenheimer’

Danielle Brooks, ‘El color Púrpura’

Jodie Foster, ‘Nyad’

Julianne Moore, ‘Secretos de un escándalo’

Rosamund Pike, ‘Saltburn’

Da'Vine Joy Randolph, ‘Los que se quedan’

Mejor director:

Bradley Cooper, ‘Maestro’

Greta Gerwig, "Barbie’

Yorgos Lanthimos, ‘Pobres Criaturas’

Christopher Nolan, ‘Oppenheimer’

Martin Scorsese, ‘Los asesinos de la luna’

Celine Song, ‘Past Lives’

Mejor película de habla no inglesa:

‘Anatomía de una caída’

‘Hojas de otoño’

‘Lo Capitano’

‘Past Lives’

‘La sociedad de la nieve’

‘Zona de interés’

Mejor logro cinematográfico y de taquilla (nueva categoría):