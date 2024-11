Estos son los nominados a los Grammy 2025: Shakira obtuvo reconocimiento en importante categoría

Este viernes se conoció el listado completo de los nominados a la edición número 66 de los premios Grammy 2025, una ceremonia que busca premiar lo mejor de la industria musical y a los artistas que han marcado el año con sus proyectos.

En esta edición, que se llevará a cabo el próximo 2 de febrero de 2025 en el Crypton.com Arena de Los Ángeles, la artista que arrasó con las nominaciones fue la cantante estadounidense Beyoncé, con un once en total.

Mientras, la cantautora Taylor Swift se convirtió en la primera artista femenina en ser nominada en la categoría ‘Álbum del Año’ siete veces en diferentes ediciones de los Grammy.

Nuevos nombres sonaron en algunas importantes categorías como: Sabrina Carpenter, Chappell Roan, Madison Beer, Gracie Abrams y Charlie XCX.

La colombiana Shakira fue nominada en una de las categorías más importantes de los premios Grammy 2025: ‘Mejor Álbum Pop Latino’ con su último trabajo discográfico ‘Las Mujeres Ya No Lloran’.

En dicha categoría también está nominada la cantante colombiana Kali Uchis, con su trabajo ‘Orquídeas’. Otras artistas nominadas son: Anitta, Kany García y Luis Fonsi.

Con esta nominación, la intérprete de Loba’ acumula un total de 6 en los Grammy anglo, premios en los que ya ha ganado en 3 ocasiones: ‘Mejor Álbum Pop Latino' Con ‘MTV Unplugged’ en 2001, ‘Mejor Álbum Rock Latino/Alternativo’ con ‘Fijación Oral Vol. 1’ en 2006 y ‘Mejor Álbum Pop Latino’ en 2018 con ‘El Dorado’.

Otros récords se rompieron en estas nominaciones, ya que Beyoncé se convirtió en la artista más nominada en la historia de los premios con 99, por detrás está su esposo Jay-Z con 88, Paul McCartney con 81 y el rapero Kanye West con 75.

La Lista completa de nominados:

Compositor del Año:

• Jessie Alexander

• Amy Allen

• Edgar Barrera

• Jessie Jo Dillon

• Raye

Productor del Año:

• Alissia

• Dernst “D’Mile” II

• Ian Fitchuck

• Mustard

• Dan Nigro

Mejor Actuación Pop en Solitario:

• Beyoncé: (Bodyguard)

• Sabrina Carpenter: (Espresso)

• Charlie XCX: (Apple)

• Billie Eilish: (Birds of Feather)

• Chappell Roan: (Good Luck, Babe!)

Mejor Dúo/Grupo Pop:

• Gracie Abrams & Taylor Swift (Us)

• Beyoncé & Post Malone (Levii’s Jeans)

• Charlie XCX & Billie Eilish (Guess)

• Ariana Grande & Brandy and Monica (The Boy is Mine)

• Lady Gaga & Bruno Mars (Die With a Smile)

Mejor canción de Pop Dance:

• Madison Beer (Make You Mine)

• Charlie XCX (Von Dutch)

• Billie Eilish (L’Amour de ma vie [Over Now Extended Edit])

• Ariana Grande (Yes, and?)

• Troye Sivan (Got Me Started)

Mejor Álbum Rock:

• The Black Crowes (Happiness Bastards)

• Fontaines D.C. (Romance)

• Green Day (Saviours)

• Idles (Tangk)

• Pearl Jam (Dark Matter)

• The Rolling Stones (Hackney Diamonds)

• Jack White (No Name)

Mejor Actuación de Música Alternativa:

• Cage The Elephant (Neon Pill)

• Nick Cave & The Bad Seeds (Song of the Lake)

• Fontaines D.C. (Starburster)

• Kim Gordon (Bye Bye)

• St. Vincent (Flea)

Mejor Artista Nuevo:

• Benso Boone

• Sabrina Carpenter

• Doechii

• Khruangbin

• Raye

• Chanppell Roan

• Shaboozey

• Teddy Swims

Mejor Actuaciòn de R&B:

• Jhené Aiko (Guidance)

• Chris Brown (Residuals)

• Coco Jones (Here We Go (Uh Oh))

• Muni Long (Made For Me (Live on Bet)),

• SZA (Saturn)

Mejor Álbum R&B:

• Chris Brown (11:11)

• Lalah Hathaway (Vantablack)

• Muni Long (Revenge)

• Lucky Daye (Algorithm)

• Usher (Coming Home)

Mejor Actuación de Rap Melódico:

• Jordan Adetunui & Kehlani (Kehlani)

• Beyoncé & Linda Martell y Shaboozey (Spaghetti)

• Future y Metro Boomin & The Weeknd (We Still Don’t Trust You)

• Latto (Big Mama

• Rapsody & Erykah Badu (3:AM)

Mejor Disco de Música Teatral:

• Hell’s Kitchen

• Merrily We Roll Along

• The Notebook

• The Outsiders

• Suffs

Mejor Perfomance de Country en Solitario:

• Beyoncé (16 Carriages)

• Jelly Roll (I Am Not Okay)

• Kacey Musgraves (The Architect)

• Shaboozey (A Bar Song (Tipsy))

• Chris Stapleton (It Takes A Woman)

Mejor Álbum Country:

• Beyoncé: (Cowboy Carter)

• Post Malone (F-1 Trillion)

• Kacey Musgraves (Deeper Well)

• Chris Stapleton (Higher)

• Lainey Wilson (Whirlwind)

Canción del Año:

• A Bar Song (Tipsy)

• Birds of a Feather

• Die With a Smile

• Fortnight

• Good Luck Babe!

• Not Like Us

• Please Please Pease

• Texas Hold ‘Em

Mejor Canción Gospel:

• Church Doors

• Yesterday

• Hold On (Live)

• Holy Hands

Mejor Álbum de Pop Latino:

• Anitta (Funk)

• Luis Fonsi (El Viaje)

• Kany García (García)

• Shakira (Las Mujeres Ya No Lloran)

• Kali Uchis (Orquídeas)

Mejor Álbum Música Mexicana:

• Chiquis (Diamantes)

• Carín León (Boca hueca, Vol. 1)

• Peso Pluma (Éxodo)

• Jessi Uribe (De Lejitos)

Grabación del Año:

• The Beatles (Now and Then)

• Beyoncé (Texas Hold ‘Em)

• Sabrina Carpenter (Espresso)

• Charlie XCX (360)

• Billie Eilish (birds of Feather)

• Kendrick Lamar (Not Like Us)

• Chappell Roan (Good Luck, Babe!)

• Taylor Swift feat Post Malone (Fortnight)

Álbum del Año:

• André 3000 (New Blue Sun)

• Beyoncé (Cowboy Carter)

• Sabrina Carpenter (Short N’ Sweet)

• Charlie XCX (Brat)

• Jacob Collier (Djesse Vol. 4)

• Billie Eilish (Hit Me Hard and Soft)

• Chappell Roan (The Rise and Fallo f a Midwest Princess)

• Taylor Swift (The Tortured Poets Departament)