Exesposa del basquetbolista Scottie Pippen, actualmente nuera de Michael Jordan, dice que su suegro la tiene “traumada”

La relación entre Marcus Jordan, hijo del emblemático jugador de baloncesto, Michael Jordan, y la empresaria Larsa Pippen, ha cobrado aún más repercusión mediática luego de que el medio de comunicación TMZ publicara una entrevista de la exesposa de Scottie Pippen.

En ella, la también modelo menciona que se siente un poco “traumada” luego de que MJ no aprobara la relación que la mujer de su excompañero de la NBA (Scottie Pippen) mantiene actualmente con su hijo.

“Pensé que no era divertido. De hecho, no hay nada de divertido en ello (la desaprobación de Jordan) (...) Estaba un poco avergonzada y como traumatizada”, confesó Larsa ante el portal estadounidense dedicado a las noticias sobre celebridades.

La expareja y madre de los hijos de Scottie se refirió puntualmente a la polémica que desencadenó el para muchos “mejor jugador de la historia del baloncesto”, cuando hace unos días dejó claro lo que pensaba sobre el romance de la socialité y su segundo hijo (Marcus).

Fue en una ronda de preguntas espontáneas realizadas por algunos periodistas, mientras la leyenda de Chicago Bulls caminaba por la acera de un reconocido restaurante norteamericano cuando los comunicadores le lanzaron una interrogante: “Señor Jordan… ¿aprueba usted la relación entre Marcus y Larsa?”, a lo que el jugador que brilló en el equipo universitario de Carolina del Norte respondió: “No”.

A lo largo de su estancia en Chicago Bulls, una de las franquicias más importantes de la NBA, Michael Jordan hizo buenas alianzas dentro y fuera del United Center (pabellón multideportivo situado en el área de Chicago, Illinois).

Como es sabido, junto a Scottie Pippen y Dennis Rodman, Jordan hizo parte de uno de los equipos más temidos del baloncesto más laureado a escala internacional (NBA).

Sin embargo fue precisamente con Pippen con quien Jordan materializó seis títulos de campeonato (1991, 1992, 1993, 1996, 1997, 1998).

No obstante, la amistad de ambos exjugadores terminó de romperse luego de que se publicara el documental, The Last Dance -material audiovisual del ámbito deportivo, centrado en los éxitos de Chicago Bulls- dado que Pippen sostuvo que la imagen plasmada por Jordan en la serie no es del todo cierta.

Ahora, una nueva polémica pesa sobre los hombros de quienes un día fueron los mejores socios de los Toros de Chicago, dado que el hijo Michael Jordan, Marcus, inició una relación sentimental con la exmujer y madre de los cuatro hijos de Scottie Pippen.

Hace un tiempo, mediante una foto compartida en Instagram, Larsa Pippen, de 49 años de edad, hizo oficial la relación ante sus más de 5 millones de seguidores en la red social. En la instantánea se ve a la pareja posar ante una enorme camiseta decorativa de 'MJ', con el mítico dorsal 23.

En el presente la pareja sigue compartiendo en las distintas plataformas digitales lo bien que se la están pasando, pues esta semana salió a la luz un vídeo de ambos en actitud cariñosa en un centro de entretenimiento nocturno.