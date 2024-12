Famosa actriz venezolana pide ayuda para encontrar a su hijo que desapareció en Táchira: "ya no aguanto más"

La reconocida actriz venezolana Rhoda Torres tiene conmovidos a sus seguidores tras la publicación de un video en el que pide saber del paradero de su hijo Jonathan Guillermo Torres Duque, de 21 años, quien fue capturado en Táchira y desde ese día no sabe nada de él.

"Nunca hubiese querido tener que hacer un video para esto, pero lamentablemente, como madre, por mi desesperación, he tenido que hacerlo", inició el relato la mujer, con la voz entrecortada, aseverando desde el 27 de octubre que fue capturado no sabe nada de él.

De acuerdo con su relato, ella se despidió de su hijo cuando fue capturado: "En San Antonio de Táchira, un poquito más arriba en la alcabala de Perecal, fue detenido en la tarde del 27 de octubre. Yo me trasladé para allá para buscar a mi hijo porque yo me lo traía a la casa con su familia, con su mamá. Mi hijo fue detenido delante de mí y yo lo pude ver, lo pude abrazar. Lloró, lloramos".

Luego la actriz mostró la fotocopia de la cédula de su hijo para probar que él es venezolano y que fue a buscarlo a Táchira, luego de quedarse esperando a que se lo devolvieran, y no encontró respuesta: "Yo me quedé esperando a que me lo llevaran y nunca me lo devolvieron. Unos días después, me dijeron que él había sido trasladado a Caracas a un lugar de investigación. Yo no tengo la certeza de eso, porque no lo he visto, no he tenido una llamada, es lo que me han dicho, pero yo no sé".

La madre reveló también que su hijo está sufriendo de depresión tras una ruptura amorosa y, entre lágrimas y desesperación pidió ayuda para saber del paradero de su hijo: "Se los suplico, yo me estoy muriendo. Yo, como madre, ya no aguanto más, yo no duermo, no puedo ni comer. Por favor, se los pido, ¿dónde está Jonathan Guillermo Torres Duque? ¿dónde está mi hijo?"

Su video ya acumula cerca de 10.000 reproducciones y cientos de comentarios dándole fuerza a Rhoda Torres y clamando por la pronta aparición de su hijo, del que no sabe hace más de dos meses.

Video de la petición de Rhoda Torres por saber el paradero de su hijo