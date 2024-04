Fanáticos de Marvel especulan sobre la participación de este otro "mutante" en la película 'Deadpool & Wolverine'

Recientemente, Marvel Studios reveló un tráiler oficial de 'Deadpool & Wolverine', la nueva cinta del MCU que trae de regreso a 'Hugh Jackman' en su recordado papel de 'Logan' ('Wolverine').

Debido a la fuerte expectación que rodea este material cinematográfico, desde ya, varios fanáticos de Marvel especulan sobre la participación de este otro “mutante” en dicho largometraje.

Se trata de ‘Gambito’; X-Men que puede crear, controlar y manipular mentalmente energía cinética a su antojo. Además, es experto en lanzar cartas que figuran como explosivos.

Según los seguidores de la nueva apuesta de Marvel Studios ('Deadpool & Wolverine'), el actor Channing Tatum dará vida al papel de ‘Gambito’.

Esta es la tercera entrega de la serie de películas de 'Deadpool' y es la primera cinta ambientada en el Universo Cinematográfico de Marvel luego de la compra de Fox por parte de Disney.

En el más reciente tráiler se puede ver por primera vez a 'Wolverine' en un bar cuando 'Deadpool' llega para pedirle ayuda con su característico sentido del humor.

"Estoy a punto de perder todo lo que alguna vez me importó", le dice 'Deadpool' a 'Wolverine', a lo que el integrante de los 'X-Men' le responde: "No es mi problema".

El tráiler está ambientado con la recordada canción 'Like a Prayer' de Madonna y muestra a los dos superhéroes en distintos escenarios de guerra usando sus poderes.

La película está protagonizada por Ryan Reynolds en su ya icónico papel de 'Deadpool' y trae de regreso a Hugh Jackman, quien ya le había dado un cierre a su personaje de 'Wolverine' en la exitosa 'Logan' de 2017.

El reparto de 'Deadpool & Wolverine' lo completan Emma Corrin en el papel de 'Cassandra Nova', Morena Baccarin, Rob Delaney, Leslie Uggams, Karan Soni y Matthew Macfadyen.

Esta producción espera recuperar la confianza de muchos fanáticos que se sintieron decepcionados con la trama y los efectos visuales de 'Ant-Man and the Wasp: Quantumania' y 'The Marvels', las cuales obtuvieron resultados moderados en taquilla. La película llegará a las salas de cine el 26 de julio de 2024.