Fotos: Así le quedó la cara a la cantante Bebe Rexha luego de que un fanático la golpeara con un celular durante un concierto

Bleta Rexha, mejor conocida por su nombre artístico como Bebe Rexha, pasó un mal rato durante un concierto que dio en Nueva York, Estados Unidos, el pasado 18 de junio.

La intérprete de ‘In the name of love’ junto al DJ Martin Garrix, estaba en tarima ejecutando su show cuando alguien le lanza un celular y la golpea en la cara, la mujer se agarra la zona del impacto y cae de rodillas, al tiempo que el personal de logística llega a ayudarla.

Las reacciones de los fanáticos no se hicieron esperar tras ver el suceso que provocó la detención del concierto y se sentían enfadados con la persona que le lanzó el teléfono a la artista catalogándolo como un “inconsciente”.

“Se pasaron, pudieron dañarle el ojo”, “que gente tan ordinaria”, “debieron meter preso a esa persona”, “deben de dejar de hacer eso, son seres humanos”, “el que lo hizo debe pagar”, “es muy común en los conciertos lanzar el cel para que el artista lo tome y se grabe, pero ya ven lo que puede pasar”, entre otros han sido los mensajes de los fanáticos.

En Twitter se publicó un video en el que se ve a uno de los integrantes de la seguridad del concierto buscar al personaje que lanzó el teléfono y gracias a la ayuda del público, encontraron al responsable a quien sacaron del concierto.

Bebe Rexha publicó en su cuenta de Instagram dos fotografías de cómo le quedó su ojo izquierdo después del golpe que le dieron con el celular y se puede observar un corte y un moretón; sin embargo, ella escribió que está bien.

Esto implicaría que la gira de concierto de Bebe Rexha llamada ‘Best F'n Night of My Life’ continuará con las demás fechas programadas en Estados Unidos que la llevarán por Filadelfia, Washington DC, Atlanta, Orlando y Houston.