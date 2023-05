Fotos: Ella es Isabella Mebarak, la sobrina de Shakira que heredó la ‘vena artística’ de la familia

En este 2023, sin duda una de las artistas que más ha dado de qué hablar es la colombiana Shakira, que desde que se conoció que su relación con su expareja, el futbolista Gerard Piqué, su nombre sale todos los días en los diferentes medios de comunicación del mundo tanto con noticias como con chismes y hasta información falsa.

En parte, esto le ha servido a la colombiana para que su carrera musical se repunte y las canciones que ha sacado este año han sido éxitos rotundos y de las más escuchadas en lo que va del 2023. Su más reciente éxito es ‘Acróstico’, la balada que le dedicó a sus hijos Sasha y Milan.

Debido a su éxito, todo lo que hace da de qué hablar y esta vez, la que se está viendo favorecida es su sobrina Isabella Mebarak, quien es pintora y contó con la presencia de Shakira en su más reciente exposición de arte realizada en Miami.

“Con mi sobrina Isabella Mebarak anoche en su exhibición en Miami. Al fondo “Amerikkkan” su obra protesta sobre Black Lives Matter. One of my fav!”, escribió la intérprete de ‘Hips don’t lie’ en su Instagram con una foto junto con su sobrina, a quien etiquetó y popularizó.

¿Quién es Isabella Mebarak, la sobrina de Shakira?

Conocida en el mundo artístico como Mebarat, Isabella es una pintora radicada en Estados Unidos que, al igual que su tía, decidió dedicarse al arte y a su pasión que es la pintura. Su arte está enfocada en lo urbano y en la pintura de figura humana.

Esta mujer también ha creado obras de protesta y tiene algunas pinturas en apoyo al movimiento Black Lives Matter.

Su exposición en Miami, en la galería de arte Les Couleurs, fue su primera muestra en solitario y se dio en el marco de una gala de caridad enfocada en apoyar la educación artística en países como México, Haití y Nepal. Le fue tan bien con su exposición, que extendieron la exposición de Isabella dos semanas más.

De acuerdo a lo que se puede observar en su perfil de Instagram, también tiene habilidad para posar frente al lente y modelar, pues tiene una figura muy atractiva.

Estas son algunas fotos de Isabella Mebarak, la sobrina de Shakira: