Greeicy Rendón lo dice claro: así se conquista. Y no, no es con mensajes de “buenas noches”

Greeicy Rendón, una de las artistas pop más queridas y auténticas de Colombia, dejó claro que en el amor no hay fórmulas mágicas, pero sí verdades necesarias. Reconocida por su papel en Chica Vampiro y su carrera musical, la cantante compartió en la sección “17 Tips” de la revista Glamour sus consejos infalibles para conquistar, amar y, sobre todo, atreverse.

La conversación arrancó con el curioso “tarro de las dudas existenciales”, una dinámica donde se sacaban preguntas intensas, divertidas y algo incómodas, pero siempre reales.

La primera: ¿Cuál crees que es el regalo perfecto? La respuesta de Greeicy fue clara: “El tiempo tiene un valor especial”. Para ella, más que el objeto, lo que importa es lo que haces con tu pareja en ese día. “Pregúntale qué quieres hacer, (…) la persona a la que le quieres dar algo específico, creo que tu tiempo lo va a valorar muchísimo”, afirmó.

También hubo espacio para esas relaciones complicadas. ¿Qué canción dedicarle a esa persona que no se decide? “Tóxico”, respondió entre risas el equipo de producción. Greeicy no dudó en asentir con complicidad.

Y cuando llegó la gran pregunta del corazón: ¿Cuánto tiempo me aguanto las ganas de decirle que quiero estar con él?, ella no titubeó: “Si hay señales, alguien tiene que tomar el riesgo”. Recordó que, en su historia de amor con Mike Bahía, fue ella quien tomó la iniciativa. “Yo fui la que le puso el anillo… no mentiras, ¡pero sí lo obligué!”, dijo entre carcajadas.

El momento más inesperado fue cuando una chica confesó tener un gusto culposo por un amigo resfriado. “¿Cómo así?”, reaccionó Greeicy al leer la nota, pero no tardó en reír y responder con picardía: “Uno sabe (…) uno mira a ese amigo y dice ‘si me llega a gustar, yo le puedo decir: con esos moquitos ¡uy! Pa’ chuparlos todos’”. Concluyó con su ya famoso lema: “El que no arriesga, no gana”.

También hubo espacio para la reflexión. Ante la pregunta ¿Cómo empiezo un proyecto sin perder mi esencia?, Greeicy fue directa: “Tener claridad de quién sos y qué querés”. Y cuando se tocó el tema de las amistades difíciles, no dudó: “Yo sería esa amiga que te dice las cosas, con respeto y dejando una opinión abierta”.

El broche de oro concluyo con una pregunta sobre empoderamiento femenino desde la identidad latina. Rendón respondió con orgullo: “Empoderar es inspirar. Mostrar que puedes trabajar por lo que amas y ver en otros la motivación para hacerlo”.

Greeicy no solo canta y actúa; también inspira con su manera autentica, real y sin filtros de ver la vida. Con humor, corazón y un toque de locura encantadora, nos recuerda que en el amor y en la vida, lo único que no sirve es quedarse con las ganas.