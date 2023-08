"Ha sido un viaje oscuro e inesperado": Jamie Foxx da nuevas declaraciones sobre su estado salud

El actor estadounidense Jamie Foxx dio nuevas declaraciones sobre su estado de salud luego de haber estado hospitalizado el pasado mes de abril por una “complicación médica” que obligó que el ganador del Oscar permaneciera varias semanas bajo cuidado médico.

Por medio de su cuenta de Instagram, el intérprete de ‘Colateral’ publicó una serie de fotografías en las que se le ve saludable, junto con una descripción con la que aseguró que su proceso de recuperación tras su hospitalización ha sido un “viaje oscuro inesperado”.

La estrella de Hollywood inició su publicación diciendo: “Estás viendo a un hombre que está agradecido. Finalmente, empiezo a sentirme yo mismo”.

Además, añadió que para él “ha sido un viaje oscuro inesperado, pero puedo ver la luz. Estoy agradecido a todos los que se pusieron en contacto y enviaron buenos deseos y oraciones”.

El actor, de 55 años, señaló que tiene un montón de personas a las cuales agradecerles, pero que simplemente no sabía cuánto significaban y que por ello “les estaré agradeciendo a todos personalmente”.

Foxx concluyó su mensaje en su publicación de Instagram diciendo que “si no lo sabías Dios es bueno, todo el día, todos los días”.

Estas nuevas declaraciones llegan unas semanas después de las primeras palabras que había emitido el actor, también por su cuenta de Instagram, y con las que señaló que había ido al infierno y había vuelto.

Pero también destacó que su camino, para ese entonces, a la recuperación había tenido un par de complicaciones, pero que estaba seguro de que iba a volver a retomar su carrera y trabajar como lo venía haciendo antes de su hospitalización.

“Como pueden ver, los ojos funcionan, los ojos funcionan bien. No estoy paralizado, pero fui al infierno y volví, y mi camino hacia la recuperación también tuvo algunos baches. Pero voy a volver y puedo trabajar”, afirmó.

Foxx también señaló en su post de Instagram: “Quiero que me vean riendo, divirtiéndome, de fiesta, contando un chiste, haciendo una película, un programa de televisión. No quería que me vieran con los tubos saliendo de mí y tratando de averiguar si lo lograría”.