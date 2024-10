Harry Styles describe la mayor alegría de Liam Payne en mensaje sobre la muerte de quien fue su amigo desde el tiempo de One Direction

El mundo del entretenimiento ha despedido en las últimas horas a una de sus más grandes estrellas Liam Payne, el exintegrante de la popular banda de chicos británica One Direction, tras conocerse la noticia de su fallecimiento en Buenos Aires, Argentina.

Sus excompañeros de banda, con quienes recorrió el mundo durante 6 años cantando sus más grandes éxitos, han ido publicando de a poco sus respectivos comunicados sobre el fallecimiento de a quien consideraron como su hermano.

El primero en hacerlo fue Louis Tomlinson, seguido de él fue Zayn Malik, quien abandonó la banda en 2015, y ahora el turno es para Harry Styles.

El intérprete de ‘Daylight’ publicó en sus redes sociales un comunicado en el que dejó saber lo devastado y triste que se siente ante la muerte tan inesperada de su excompañero de banda, quien siempre vivió con “una energía contagiosa”.

Desde su cuenta de Instagram, el cantante publicó una fotografía de Liam sentado sobre el escenario mientras miles de personas lo ven cantar, acompañando la imagen con un emoticon negro.

En la segunda foto está el comunicado que dice: “Estoy realmente devastado por el fallecimiento de Liam”.

“Su mayor alegría era hacer felices a otras personas y era un honor estar a su lado mientras lo hacía. Liam vivió con una actitud abierta, con el corazón en la mano, con una energía contagiosa para la vida”, añadió.

El también actor señaló en su escrito que Payne: “Era cálido, comprensivo e increíblemente cariñoso. Los años que pasamos juntos siempre serán parte de los años más preciados de mi vida. Siempre te extrañaré, mi querido amigo”.

“Mi corazón se rompe por Karen, Geoff, Nicola y Ruth, su hijo Bear, y todos aquellos alrededor del mundo que conocieron y lo amaban, como yo lo amaba”, finalizó.

Hace unas horas, desde la cuenta oficial en Instagram de One Direction, la cual lleva inactiva desde julio de 2020, los cuatro exintegrantes de ‘Night Changes’ publicaron un escrito en el que lamentaron la perdida de su compañero.

“Estamos completamente devastados por las noticias sobre la muerte de Liam. Cuando sea su momento y cuando cada uno esté preparado para hacerlo, habrá más que decir. Pero por ahora, nos tomaremos un tiempo para pasar la pena y procesar la pérdida de nuestro muy querido hermano”, indicaron Louis Tomlinson, Zayn, Niall y Harry.

Más temprano a modo propio Louis se había expresado. "Estoy más que devastado por escribir esto, pero ayer perdí a un hermano. Liam era alguien a quien admiraba todos los días, un alma tan positiva, divertida y amable", dijo.

De acuerdo con Tomlinson, ambos se conocieron cuando eran pequeños. "Su voz me sorprendió al instante, pero lo más importante es que, con el tiempo, tuve la oportunidad de ver al hermano amable que había anhelado toda mi vida", afirmó.

"Liam era un compositor increíble con un gran sentido de la melodía. A menudo hablábamos de volver al estudio juntos para intentar recrear la química que habíamos desarrollado en la banda y, para que conste, Liam fue, en mi opinión, la parte más vital de One Direction", agregó.

El cantante también aprovechó para agradecerle por todas las experiencias vividas y por haberlo dejado hacer parte de su vida.

“Estoy tan agradecido de que nos hayamos vuelto aún más cercanos desde que salimos de la banda, hablando por teléfono durante horas, recordando todos los miles de recuerdos increíbles que tuvimos juntos, es un lujo que pensé que tendría contigo toda la vida. Me hubiera encantado compartir el escenario contigo nuevamente, pero no pudo ser”, expresó.

"Ojalá tuviera la oportunidad de decirte adiós y decirte una vez más cuánto te amé. Payno, mi niño, uno de mis mejores amigos, mi hermano, te amo, amigo. Duerme bien”, concluyó.

Quien también emitió unas sentidas palabras sobre la muerte de Liam, fue Zayn, quien dejó la banda en 2015, diciendo que lamentaba no haber podido darle “un abrazo una última vez”.

“Liam, me he encontrado hablando en voz alta contigo, esperando que puedas escucharme. No puedo evitar pensar egoístamente que había muchas más conversaciones que teníamos que tener en nuestras vidas”, inició diciendo.

El intérprete de ‘Pillowtalk continúo diciendo: “Nunca pude agradecerte por apoyarme en algunos de los momentos más difíciles de mi vida. Cuando extrañaba mi hogar cuando tenía 17 años, tú siempre estabas allí con una actitud positiva y una sonrisa tranquilizadora y me dejabas saber que eras mi amigo y que me amaba”.

“Aunque eras más joven que yo, siempre fuiste más sensato que yo, eras testarudo, testarudo y no te importaba decirle a la gente cuando estaba equivocada. Aunque chocamos por eso algunas veces, siempre te respeté en secreto por eso. Cuando se trataba de música, Liam, eras el más calificado en todos los sentidos”, añadió.

“Siempre me alegraba saber que, sin importar lo que sucediera en el escenario, siempre podíamos confiar en ti para saber qué camino tomar. Perdí a un hermano cuando nos dejaste y no puedo explicarte lo que daría por darte un último abrazo y decirte adiós como es debido y decirte que te amaba y te respetaba profundamente. Apreciaré todos los recuerdos que tengo contigo en mi corazón para siempre, no hay palabras que justifiquen o expliquen cómo me siento ahora más que devastado”, finalizó.

La Policía de Buenos Aires (Argentina) confirmó que la muerte de Liam Payne se habría ocasionado por los politraumatismos causados luego de caer de un hotel de la ciudad.