Hija de Demi Moore envía emotivo mensaje de apoyo a su madre tras perder en los Oscar

Rumer Willis, hija de Demi Moore, dedicó un emotivo mensaje a su madre tras perder la categoría a Mejor Actriz en los Premios Oscar 2025.

A través de una publicación en su cuenta oficial de Instagram, la hija de Demi Moore compartió varias fotografías de la trayectoria de su madre en diferentes producciones.

Junto a las imágenes aparece un extenso mensaje en el que Willis felicita a su madre por todas sus enseñanzas, talento y crecimiento en el mundo del entretenimiento.

“Al verte hoy, de pie en tu poder, en tu brillantez, en la culminación de décadas de trabajo duro, resiliencia y talento innegable, nunca me he sentido más orgullosa. Has dedicado tu vida a tu oficio, volcando cada gramo de ti misma en las historias que cuentas, los personajes que das vida y las barreras que sigues derribando. Y esta noche, el mundo puede presenciar lo que siempre he sabido: eres una fuerza”, inició diciendo.

Rumer expresó el orgullo que siente al ver a su madre actuar e interpretar diferentes personajes que fueron un reto y que hoy en día son los más amados por sus seguidores.

“Desde el momento en que tuve la edad suficiente para entender lo que haces, he observado con asombro, no solo como tu hija, sino como una actriz más, aprendiendo de la forma en que te desenvuelves en esta industria con fuerza, gracia y una dedicación inquebrantable a tu arte. Nunca has tomado el camino fácil. Has superado los límites, desafiado las expectativas y, una y otra vez, allanado el camino para que tantas mujeres den el paso hacia su poder”, agregó.

La actriz estadounidense Demi Moore perdió el Oscar a mejor actriz en la 97.ª edición de los Premios Oscar, aun cuando figuraba como favorita después de ser ganadora en la misma categoría en otros importantes eventos como los Globo de Oro o los Critics Choice Awards.

La intérprete de 62 años perdió la estatuilla frente a su colega de 25 años, Mikey Madison, quien salió victoriosa por su papel en la cinta Anora, que se llevó otros galardones de la noche como mejor dirección, mejor guion o mejor director.

Tras finalizar la temporada de premios, que acabó con el máximo galardón de Hollywood, Moore se pronunció con un emotivo mensaje a través de sus redes sociales en el que felicitó a Madison.

"A medida que esta temporada de premios llega a su fin, estoy abrumada de gratitud por este viaje", escribió Moore en la publicación en Instagram, la cual acompañó con un video en el que documentó su rutina antes de la gran noche de Hollywood.

“Ha sido el viaje de mi vida y apenas estamos empezando. Estoy muy agradecida con mi equipo, mis compañeros nominados y todos los que han hecho que esta experiencia esté tan llena de alegría y luz. Gracias al elenco, al equipo y a los fans de The Substance. Ha sido un gran honor trabajar junto a ustedes, aprender de ustedes y celebrar esta película con ustedes”, agregó la estrella de la película The Substance, por la que estaba nominada.

El mensaje de Demi Moore concluyó con una línea en la que destacó a la ganadora de la noche en su categoría: “Y una enorme felicitación para Mickey Madison. No puedo esperar a ver qué haces a continuación”.

Madison, quien fue galardonada por el mismo papel en los premios BAFTA y Spirit, superó a Fernanda Torres (I'm Still Here), Cynthia Erivo (Wicked) y Karla Sofía Gascón (Emilia Pérez), así como a Moore, que consiguió los premios Globo de Oro, Critics Choice y SAG por su protagónico en The Substance.