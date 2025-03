Demi Moore reveló los problemas que tuvo en un rodaje debido a sus adicciones: “Me pusieron un acompañante las 24 horas”

Demi Moore está teniendo uno de los momentos más altos de su carrera tras protagonizar la película ‘La sustancia’, con la cual logró ser reconocida y nominada en los diferentes premios más importantes del mundo del cine.

Aunque está en un muy buen momento en su vida tanto profesional como personal, la actriz ha confesado que no siempre fue así, ya que a sus inicios las adicciones estuvieron a punto de dañar su éxito.

Durante su participación en el documental ‘Andrew McCarthy, Brat. Las jóvenes estrellas de los años 80’, Moore contó que en los años 80 durante su participación en ‘St. Elmo's Fire’ tuvo un acompañante sobrio las 24 horas del día debido a su adicción al alcohol.

“Me pusieron un acompañante las 24 horas del día durante todo el rodaje para que no bebiera, y podrían haber encontrado a otra persona (para el papel). Recuerdo que me propusieron ir a rehabilitación, pero les respondí que no, porque estaba haciendo una película”, reveló.

Pero Demi contó también en el podcast ‘WTF with Marc Maron’ que aunque todos creían que su problema era el alcohol, su verdadera adicción eran las drogas.

“Cuando rodaba St. Elmo's Fire, recuerdo que Joel Schumacher me dijo que no quería verme beber una cerveza. Y yo pensaba: 'Yo no bebo'”, añadió.

Esto es porque, aunque su madre era alcohólica, nunca se sintió atraída a eso, pero sí a las drogas, en especial a la cocaína.

Los problemas con las adicciones fueron tantos que la actriz nominada al Oscar decidió tomar como prioridad su salud, ya que se dio cuenta de que todo venía de sus miedos.

“No tenía ningún tipo de autoestima, tenía mucho miedo a fracasar y a perder, estaba desesperada por encajar en ese mundo. Mi necesidad de agradar era máxima”, concluyó.

Sin embargo, Demi decidió posponer cuando le propusieron ir a rehabilitación debido a que estaba en medio de la filmación del proyecto.