Influencer venezolano deja en evidencia a la empresa de telecomunicaciones madurista con este disfraz de Halloween

Una vez más la empresa de telecomunicaciones del régimen madurista, Cantv, queda retratada por el precario servicio que presta a la población venezolana.

Esta vez, el encargado de dejar en evidencia a la corporación que maneja la dictadura fue el influencer venezolano Pedro Figueira, mejor conocido como ‘La Divaza’.

A través de sus redes sociales, el creador de contenido publicó una foto suya portando un disfraz de Halloween bastante particular: un decodificador de Cantv.

A la curiosa instantánea, en la que la celebridad de internet luce sonriente, también le acompaña el escrito: “un internet de terror”.

Muchos venezolanos reaccionaron al post de ‘La Divaza’, la mayoría de ellos, recordando malas experiencias con el mencionado teleoperador.

“Jajajajaja… Me acordé y me dio dolor de cabeza”, “Disfraces que en Venezuela no sería posible usar, el SEBIN buscaría a quien se tome una foto así”, “Mueve la fibra nacional”, son algunos de los comentarios recogidos de la publicación.

La Cantv, la cual en su momento fue una de las mejores empresas de telecomunicaciones de toda Latinoamérica, fue absorbida al 100% por el oficialismo venezolano.

Esta institución fue nacionalizada por el difunto presidente venezolano Hugo Chávez el 21 de mayo de 2007.

De acuerdo con el propio mandatario, “el objetivo de la nacionalización fue democratizar las telecomunicaciones en el país”.

Desde entonces, la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (Cantv) pasó a rendir cuentas al Ministerio del Poder Popular para Ciencia y Tecnología (MinCyT).