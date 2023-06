James Rodríguez fue visto saliendo de viaje con Aleska Génesis, la ex de Nicky Jam que le habría hecho brujería

El futbolista colombiano James Rodríguez últimamente da más de que hablar por otras actividades ajenas al fútbol como por la apertura de su restaurante en Bogotá, a lo que se está dedicando mientras se abre el mercado de pases y es fichado por algún equipo, y por presuntos romances luego de su relación con Shannon de Lima.

Al jugador cucuteño se le ha vinculado con la cantante colombiana Karol G, también con Ani Torres, hija menor del extécnico del Deportes Tolima José Flabio Torres y ahora se habla de una presunta relación con la modelo venezolana Aleska Génesis.

Los rumores nacieron a raíz de que un paparazzi captó al deportista acompañado de la mujer en el aeropuerto de Miami pasando juntos por migración, por lo que se especula que habrían viajado juntos, aunque se desconoce el destino.

Este rumor sí ha dado mucho de que hablar ya que Aleska Génesis fue novia del reguetonero Nicky Jam y, además, un video que circuló por redes sociales mostró que la mujer quería retener sentimentalmente al artista con brujería.

“Que Nick Rivera Caminero solamente tenga ojos, olfato, boca y miembro solamente se le levante con ella, que no tenga paz, no tenga tranquilidad, que no pueda comer, que no pueda dormir… Su corazón y sus pensamientos pertenezcan a Génesis Aleska Castellanos”, se escucha decir a la presunta santera contratada por la modelo.

Si bien ni James ni Aleska se han referido al tema, ni tampoco han publicado en sus redes sociales fotografías que los vincule, las opiniones no se han hecho esperar, pues la mayoría le pide al jugador que se cuide ante los antecedentes de la modelo.

“Protégelo señor con tu espíritu”, “James huye mientras puedas, “si ya el hombre estaba salado, ahora sí será un bulto de sal”, “por si acaso James, ponte los calzoncillos al revés”, “ahora sí lo llevó el que lo trajo”, “seguro ya le hizo el amarre”, “ya le deben estar fumando el tabaco”, entre otros han sido los comentarios ante esta posible relación.

Cabe recordar que el tema de la brujería con su expareja Nicky Jam no ha sido la única relación de Aleska Génesis que ha dado que hablar, también su noviazgo con Miguel Mawad fue bien polémico, pues la venezolana lo señaló por maltrato físico, mientras que él aseguró que ella le había sido infiel con el cantante Maluma; después que terminaron iniciaron una guerra en redes sociales en las que solo se mandaban acusaciones e indirectas.