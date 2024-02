Jorge Rausch discutió con reconocida chef colombiana por broma sobre el día en el que nunca se debe ir a un restaurante

El reconocido chef colombiano Jorge Rausch ha desatado una polémica por unas declaraciones en las que reveló algunos secretos de los restaurantes.

En una de sus declaraciones para Monólogos de la Propina, el cocinero del programa MasterChef Celebrity del canal colombiano RCN aseguró que hay un día en especial en el que nunca se debe ir a un restaurante.

Rausch, reconocido también por su buen sentido del humor, aconsejó no ir los lunes a los restaurantes por una extraña razón.

“Nunca vayan un lunes a un restaurante porque les tocan las sobras de la semana pasada”, dijo.

No obstante, él mismo desmintió segundos después su consejo. “No, eso si no es verdad”, indicando que se trataba de una broma.

Sin embargo, una reconocida chef colombiana salió al cruce de las opiniones de Rausch y aseguró que estaba “afectando el prestigio de los cocineros”.

"Infundada y no generalizable la conjetura de que los restaurantes sirven sobras los lunes, afectando el prestigio de los cocineros, más cuando hoy día la industria de la restauración aboga por un enfoque consciente. Las sobras utilizadas, supongo, son aprovechadas por conceptos comerciales, cuyo principal objetivo difiere de aquellos que priorizan prácticas éticas", escribió desde su cuenta de X la reconocida chef colombiana Leonor Espinosa.

La respuesta del cocinero de MasterChef Celebrity no se hizo esperar, lo que generó un enfrentamiento entre ambos.

"Si vas a opinar sobre algo que yo dije, primero míralo, estaba en un standup comedy y fue un chiste que terminé diciendo que era tomando del pelo. No fue en una entrevista. Yo no sé lo que tú haces y por eso no opino de tu trabajo, así que tú tampoco lo hagas", replicó el famoso experto gastronómico.

Entretanto, Espinosa calificó la respuesta de su colega como “hostil” y sugirió que sus declaraciones no fueran tomadas como información.

Rausch insistió en que se trataba de una broma y rechazó que se le haya puesto “en tela de juicio” y de manera pública.

“Leo, no es hostil pero no es chévere que tú hables sobre mí sin entender el tema y ponerme en tela de juicio. No sé de qué medio hablas. ¡Yo hice un standup comedy! Creo que tienes suficiente confianza conmigo para preguntarme antes de criticarme en redes públicas. ¡Abrazo!”, escribió.

La discusión terminó con una respuesta de Espinosa, donde llamaba a su colega a pedir la rectificación de la información que difundieron varios medios.

“Opino, no critico, tampoco estoy poniendo en tela de juicio tu trabajo. Vuelvo y digo, pídele a los medios que rectifiquen la forma en que publicaron el chiste. Unos titulares poco convenientes. Mira el screenshot”, escribió la chef.