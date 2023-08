Karol G bate nuevo récord en Estados Unidos con su tour ‘Mañana Será Bonito’

Hace unos días la cantante colombiana Karol G inicio su gira mundial ‘Mañana Será Bonito’ por los Estados Unidos, lugar donde logró romper un nuevo récord y convertirse en la artista latina más taquillera en la historia de la unión americana.

Con tan solo dos conciertos durante este fin de semana, la intérprete de ‘Mi ex tenía razón’ logró adquirir un nuevo récord, esta vez por cuenta de la cantidad de boletos vendidos que hizo en el estadio Rose Bowl en Los Ángeles.

En su primera fecha del fin de semana la ‘Bichota’ obtuvo 12.8 millones de dólares y para la segunda noche logró conseguir 12.6 millones de dólares, en ambos shows la paisa logró hacer ‘Sold Out’.

La cantante fue recibida de la mejor manera posible en el escenario, con una gran ovación por parte de los asistentes de su concierto, ocasionado que en pleno show la colombiana se pusiera sentimental.

Durante el emotivo momento, Karol dio un discurso en el que explicó que durante muchos años espero para poder lograr llegar hasta donde está hoy en su carrera musical y como algunos le decían que era una “llorona” por pensar así.

VEA TAMBIÉN Luis Miguel fue hospitalizado de emergencia antes de su primer concierto en Chile o

“Este es un trabajo muy especial, porque a mí me dan muchas ganas de llorar todo el tiempo porque hace muchos, muchos años, yo estaba en mi casa viendo a muchos artistas que yo seguía demasiado y siempre me preguntaba cómo iba ser posible llegar a esto y yo sabía que la gente me decía que yo era una llorona y eso a mí no me importa, pero miren ustedes esto”, comentó con lágrimas en los ojos la colombiana.

Karol G también se tomó el tiempo de agradecerles a sus fans el apoyo que le han dado a ella durante su carrera, pero especialmente la primera noche en el Rose Bowl en Los Ángeles.

“Yo les voy a agradecer toda la vida por este momento que me dan a mí y a mi familia que me está acompañando en este tour, a mis amigos y a todos los que vinieron a compartir conmigo esta noche y espero que la hayan pasado increíble porque yo la he pasado brutal, no me quiero ir”, añadió.

En la primera noche del concierto del fin de semana, la paisa contó con la asistencia de importantes figuras del medio como: Selena Gomez, Alicia Keys, Feid, Eiza González y Sofia Vergara, además de la participación en el escenario de los artistas Young Miko y Becky G, con quienes tiene dos colaboraciones.

Sin embargo, ser la artista latina más taquillera de la historia no es el único récord que la ‘Bichota’ rompió, pues también consiguió la mayor cantidad de entradas en la historia de Hot Latin Song de Billboard con su reciente lanzamiento ‘Mañana Será Bonito (Bichota Season)’ entre las mujeres.

“Los nuevos hitos de Karol G llegan en medio de su gira Mañana Será Bonito, en apoyo del álbum homónimo que le dio su mejor desempeño en el Billboard 200 y que hizo historia como el primero en español de una artista femenina en debutar en el No. 1”, relató Billboard.

Ahora la intérprete de ‘Oki Doki’ se prepara para sus siguientes conciertos que tendrán lugar el próximo 25 y 26 de agosto en el Hard Rock Stadium en Miami, lugar donde se espera que la ‘Bichota’ también rompa récords.