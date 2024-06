Kevin Jonas, de la banda ‘Jonas Brothers’, reveló que se sometió a una cirugía de cáncer de piel

Kevin Jonas, integrante de la banda ‘Jonas Brothers’, generó preocupación entre sus fanáticos luego de revelar que tiene cáncer de piel, por lo cual se tuvo que someter a una cirugía para que le extirparan un carcinoma basocelular que tenía en la cabeza.

Por medio de sus redes sociales, el intérprete de ‘Sucker’ publicó un video en el que afirmó que “hoy me van a extirpar un carcinoma basocelular de la cabeza. Es un pequeño cáncer de piel real que comenzó a crecer y ahora tengo que operarme para extirparlo”.

Tras unas horas, el músico, de 36 años, volvió a subir un video en el que mostró el resultado de la intervención quirúrgica con la descripción “ya está hecho” y “listo para volver a casa”.

Adicional a esto, Kevin instó a sus seguidores a “asegúrense de revisar esos lunares”, finalizando así las actualizaciones de su estado de salud. Sin embargo, de inmediato sus fanáticos se preocuparon por él y le enviaron mensajes de apoyo.

“Mejórate pronto”, “Lo escuché decir "cáncer de piel" y me asusté”, “Solo quiero abrazarlo” “Por favor que nada nunca le pase”, “Deseándole a Kevin una pronta recuperación”, “Casi me caigo muerta”, “Me mato si le pasa algo a alguno de los tres” y “Gracias a Dios no fue algo tan grave”, son algunos de los comentarios de los internautas.

El comentario que más destacó es de la Fundación del Cáncer de Piel, que le escribió en su publicación: “Lamento mucho oír hablar de tu BCC, Kevin. Gracias por crear conciencia. La detección temprana es clave. Deseándole lo mejor en su viaje de recuperación”.

De acuerdo con el Observatorio Mundial de Cáncer (Globocam) en 2022, más de 1.5 millones de nuevos casos de piel fueron diagnosticados en el mundo. El principal factor de esto sería las radiaciones ultravioletas, procedentes de la excesiva exposición solar.