La expareja de Gerard Piqué contrajo matrimonio: "Me caso con el mejor hombre que he conocido"

La expareja de Gerard Piqué, Núria Tomás, contrajo este sábado 3 de junio en Barcelona matrimonio con su prometido desde hace algunas semanas, el empresario Agus Puig.

“Me caso con el mejor hombre que he conocido jamás”, aseguró Tomás ante las cámaras, según registra la prensa española que ha informado sobre algunos de los detalles del matrimonio que en algún momento se vio amenazado por la lluvia.

Tomás, según Vanguardia, llegó vestida de blanco en un carruaje tirado a caballos con evidentes expresiones de felicidad.

Núria Tomás y Agus Puig comenzaron su relación hace tres años cuando los sorprendió la pandemia del coronavirus que también les impidió realizar antes la esperada boda.

La exnovia de Piqué ha tenido que sortear en los últimos meses preguntas de los medios sobre la ruptura del exfutbolista con la cantante colombiano Shakira.

De hecho en una reciente entrevista Tomás se refirió a la mediática separación de la colombiana y el español.

Las declaraciones de la española se conocieron durante un evento de una marca celebrado en Madrid (España) en el que una periodista de Europa Press la abordó y le preguntó sobre la separación entre ambas celebridades.

Núria Tomás, quien terminó su relación con el exastro del Barza en 2010, respondió a una pregunta sobre el comportamiento que ha tenido la barranquillera tras su separación.

“Cuando hay sentimientos por medio, cada uno lo lleva a su manera. No soy nadie para opinar, no me atrevo, no conozco a Shakira, no he tenido la oportunidad de preguntarle", aseguró Tomás.

Respecto a la actitud que tomó Shakira contra la actual pareja de Gerard, la española Clara Chía, la catalana dijo: "No te puedo decir nada, pero las mujeres nos tenemos que ayudar y estar a una", agregó.

Cabe mencionar que Núria, quien es la hija del reconocido empresario español Enrique Tomás, mantuvo una sólida relación con Piqué que duró año y medio hasta su terminación en el año 2010.