La razón por la que ‘Aura María’ del “cuartel de las feas” solo aparece en el último capítulo de nueva temporada de ‘Betty, la fea: la historia continúa’

El pasado viernes 18 de agosto terminó la primera temporada de 'Betty la fea: la historia continúa', la serie que retoma la famosa novela de Fernando Gaitán, ‘Yo soy Betty, la fea’ y que fue emitida por el Canal RCN.

La temporada, que contaba con 10 episodios y que fue transmitida por Prime Video, incluyó con parte del elenco original, entre ellos sus protagonistas Ana María Orozco, quien interpretó a Beatriz Pinzón Solano, y Jorge Enrique Abello, que personificó a Armando Mendoza.

Sin embargo, tras su estreno, surgieron varias dudas sobre la ausencia de varios personajes como es el caso de ‘Aura María’ del 'cuartel de las de las feas' y quien fue interpretada por la actriz Estefanía Gómez.

El personaje de ‘Aura María’ se caracterizó por su belleza, carisma y alegría. Durante la novela, la secretaria de la recepción de Ecomoda enfrentó varios desafíos personales y profesionales mientras trabaja en la empresa.

Aura María, era madre soltera y aunque era muy hermosa, era rechazada por los hombres debido a que tenía un pequeño hijo.

Sin embargo, en la novela, quien siempre estaba dispuesto a ayudarla y a cuidar de su hijo era Freddy, el mensajero de la empresa de Ecomoda.

Recientemente, en medio de una entrevista, la actriz reveló que sí fue llamada para hacer parte de la nueva temporada; sin embargo, confesó que tuvo problemas con su mánager en las negociaciones.

“Cuando llegó la negociación de la nueva temporada, yo no tenía mánager, entonces dije: ‘bueno, voy a buscar una mánager que solamente me haga la negociación, pero no que sea mi mánager para otros proyectos’. Encontré a una mánager que me parecía muy chévere, siempre la veía con otras actrices y de lejitos me caía bien. La contraté a ella y estuvo de acuerdo con hacer mi negociación”, dijo.

“Tuvimos la primera sentada de negociación, pero siempre hay una segunda vez donde ellos vuelven a proponer. Pasaba el tiempo, ella se fue del país y yo la llamaba y la llamaba y ella nunca me contestaba. Hasta que al final dije: ‘No, yo lo que voy a hacer es conseguir un abogado que me haga esta negociación’”, añadió.

Al no tener más opciones, decidió comunicarse con un representante de la producción para decirle quién iba a ser el encargado de la negociación. “Me respondieron que ‘¿cuál negociación? No, es que ya no vas en la historia’”, reveló.

“Me quedé mal, llorando, esa noche no dormí y al otro día dije: ‘Yo soy Aura María y yo no veo la posibilidad de ver a Betty sin Aura María’. Me dijeron que podría entrar, pero después del capítulo 10 y que yo estaba desde el primer capítulo, pero tocó cambiar toda la historia y volver a reescribirla. Me dolió muchísimo, no saben el guayabo que me daba y me dio muy duro ver los primeros capítulos de la serie”, confesó.

La historia del fallecido libretista Fernando Gaitán, emitida por el canal Canal RCN, es sin duda una de las novelas más vistas en la historia, y sus repeticiones han sido exitosas en las diferentes plataformas de streaming y canales de televisión.

La telenovela, que dejó una marca en la cultura popular y en la industria del entretenimiento, ha vuelto a ser noticia en los últimos meses luego de que Prime Video, una de las plataformas de streaming más populares del mundo, anunciara su secuela que está siendo producida por Estudios RCN.