Así luce Wilson, el portero de ‘Yo soy Betty, la fea’, quien dedica su vida a una actividad distinta a la actuación

'Yo Soy Betty, La Fea', la historia del fallecido libretista Fernando Gaitán emitida por el canal Canal RCN, es sin duda una de las novelas más vistas en la historia, y sus repeticiones han sido exitosas en las diferentes plataformas de streaming y canales de televisión.

La telenovela, que dejó una marca en la cultura popular y en la industria del entretenimiento, llegó al corazón de los televidentes gracias a la actuación de cada uno de los personajes, principalmente de los protagonistas: Beatriz Pinzón Solano interpretada por Ana María Orozco y Armando Mendoza, interpretado por Jorge Enrique Abello.

Uno de los actores que llamó la atención y que logró ganarse el corazón de los colombianos fue Wilson Sastoque, interpretado por David Ramírez, el entrometido portero de la empresa Ecomoda.

Después de su recordado papel en Betty a los 38 años, Ramírez actuó en otras telenovelas, hasta 2019 cuando se dio su última grabación.

Recientemente y a través de sus redes sociales, el actor explicó que se dedicaba a la venta de perfumes ante la falta de propuesta en la actuación.

“No me han vuelto a llamar a actuar. Quieren nuevos talentos y está duro. No es como antes. Hay nuevos directores y no me conocen”, expresó el actor.

Hace unos meses, el actor de 61 años compartió con sus seguidores que estaba trabajado en varios proyectos. “Les quiere dar una buena noticia, va a salir una película llamada ‘This is Colombia’, y otra que se llama ‘Locos por la plata’”, aseguró.

Es de señalar que el pasado viernes 18 de agosto terminó la primera temporada de 'Betty la fea: la historia continúa', la serie que retoma la famosa novela de Fernando Gaitán, ‘Yo soy Betty, la fea’.

La temporada, que contaba con 10 episodios y que fue transmitida por Prime Video, dejó con muchas dudas a los televidentes tras la aparición de un misterioso hombre con el que Betty se reencuentra en Cartagena.

Es por ello que después de romper récord de audiencia en la primera semana de su estreno como la producción con mayor audiencia en Latinoamérica en Prime Video, ‘Betty, la fea: La historia continúa’ confirmó que tendrá segunda temporada.