La respuesta de Bad Bunny en su nuevo álbum a la frase de Shakira “las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”

Latinoamérica se despertó este viernes 13 de octubre con la publicación del nuevo álbum de Bad Bunny llamado ‘Nadie sabe lo que va a pasar mañana’, el cual contiene 22 temas, algunos de ellos con colaboraciones con otros artistas como Young Miko, Feid, Arcangel, Eladio Carrión, entre otros.

“A los que me aman los amo mucho... a los que me odian los amo más. NADIE SABE LO QUE VA A PASAR MAÑANA 🐎 No lo escuchen, disfrútenlo, esto es pa' ustedes”, escribió el puertorriqueño en su cuenta de Instagram, dándole la bienvenida a este nuevo trabajo discográfico del cual ya se conocían dos temas: ‘Where She Goes’ y ‘Un Preview’.

Con unas horas publicado, algunas canciones han generado controversia en redes sociales debido a que, según ciertos fanáticos de la música, el ‘conejo malo’ hace referencias a sus colegas colombianos J Balvin, Karol G y Shakira.

Los temas en cuestión son:

‘Los Pits’ por la frase “ahora los hombres lloran, sí, pero sin parar de facturar”, pues dicen en Internet que es una respuesta a la frase que recitó Shakira en la sesión 53 con Bizarrap que dice “las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”.

‘Thunder y Lightning’, canción que canta en compañía de Eladio Carrión en la última parte que dice: “Ustedes me han visto con los mismos mientras ustedes son amigos de todo el mundo como Balvin”.

En ‘Vuelve Candy B’, hay una parte que dice “vengo de PR, de donde son las verdaderas bichotas”, la cual ha sido tomada por los fanáticos de Karol G como un indirectazo, ya que la colombiana fue la que puso a sonar la expresión ‘Bichota’ en todo el mundo y es identificada así por sus seguidores.

Si bien esto no ha sido confirmado por Bad Bunny, los seguidores están divididos entre quienes piensan que fue una jugada malintencionada del ‘conejo malo’ para buscar una discusión que ayude a la difusión de su nuevo álbum, y quienes señalan que son solo simples referencias.

‘Nadie sabe lo que va a pasar mañana’ es el sucesor de su éxito mundial ‘Un verano sin ti’ que lo llevó a dar la gira mundial más rentable del 2022, por lo que las expectativas son muy altas de lo que pueda lograr este nuevo álbum.