La tajante respuesta de Bad Bunny sobre su posible colaboración con Justin Bieber

Durante los últimos días Bad Bunny ha sido tendencia tras desvelarse una posible relación con la modelo Kendall Jenner, celebridad que aparentemente conoció a través del cantante canadiense Justin Bieber.

Además de la posible unión, algunos fanáticos del puertorriqueño han hecho eco en redes sociales sobre una supuesta colaboración entre el intérprete de “baby” y el de “Neverita”.

Por ello, Benito Antonio Martínez Ocasio (Bad Bunny) en entrevista con la revista TIME ha querido aclarar la información que ha tomado fuerza en las distintas plataformas digitales.

En el espacio de preguntas y respuestas, el ‘conejo malo’ fue preguntado sobre la posibilidad de que esté grabando un tema musical con Bieber en estos momentos.

“No, no tengo una canción con Justin Bieber. Eso es falso. Nunca vas a saber lo que voy a hacer. No te mientas a ti mismo, no vas a saber mi próxima movida", respondió tajantemente el boricua.

Justin Bieber y Bad Bunny fueron vistos saliendo del mismo restaurante una noche en la que parece que compartieron un tiempo juntos, situación que invitó a pensar a los fans de ambos artistas sobre la posible colaboración musical.

El exponente del género urbano está preparándose para su actuación en el Festival de Música y Artes de Coachella Valley, que tendrá lugar durante los días 14, 15, 16, 21, 22 y 23 de abril, compartiendo escenario con Gorillaz, Becky G, The Chemical Brothers, entre otros.

Por otra parte, la organización de GLAAD Media Awards, evento que fue creado en el año 1990 por la sociedad Gay & Lesbian Alliance Against Defamation, para reconocer a los miembros del mundo del espectáculo que han apoyado los derechos de la comunidad LGBT y los asuntos que afectan sus vidas, premiará a Bad Bunny.

Según la directiva del certamen el evento que se cumplirá “entre el próximo 30 de marzo en Los Ángeles, California, busca enaltecer y homenajear a los diversos canales de comunicación que dan voz a las representaciones justas, equitativas, exactas e inclusivas".