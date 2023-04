“Las cosas no son siempre como las soñamos”: Shakira se despidió de Barcelona con emotivo mensaje

La cantante colombiana Shakira publicó este domingo un emotivo mensaje desde su avión privado para despedirse de Barcelona y tomar rumbo hacia Miami.

La barranquillera fue captada por varios paparazzis en el Aeropuerto Josep Tarradellas de Barcelona en compañía de sus dos hijos; Milán y Sasha.

Tras subir al avión, la intérprete de 'Antología' publicó una imagen en su cuenta de Instagram para despedir la ciudad en la que vivió durante varios años.

VEA TAMBIÉN Estos son los Récords Guinness que Shakira y Bizarrap rompieron con su canción o

“Pero las cosas no son siempre como las soñamos. A veces corremos, pero no llegamos. Nunca dudes que aquí voy a estar...", escribió Shakira en la red social.

Horas después, la cantante publicó en su cuenta de Twitter un mensaje de agradecimiento a todos sus seguidores quienes la han apoyado en todo su proceso tras la separación con Gerard Piqué.

"Me establecí en Barcelona para darle una estabilidad a mis hijos, la misma que ahora buscamos en otro rincón del mundo al lado de familia, amigos y el mar", apuntó al inicio del texto.

Asimismo agregó que en Barcelona tuvo grandes enseñanzas y contó con el amor y apoyo de su público.

"Gracias a todos los que surfearon junto a mí tantas olas allí en Barcelona, la ciudad en la que aprendí que la amistad es más larga que el amor. Gracias a todos los que allí me animaron, secaron mis lágrimas, me inspiraron y me hicieron crecer", aseguró.

"Gracias a mi público español, que me ha arropado siempre con su cariño y lealtad. Para ustedes, solo un hasta luego y, como decía tantas veces mi padre, ¡nos vemos en las curvas¡", concluyó.

Shakira tenía planeado mudarse de Barcelona a finales del año 2022, sin embargo, debido a las complicaciones de su salud de su padre tuvo que postergar su viaje.

Tras una ardua lucha por la custodia de sus hijos, la artista forzó emprender de nueva una vida lejos de España, donde vivía con su expareja sentimental el exfutbolista Gerard Piqué.

En las negociaciones legales, se suspenderá que Milán y Sasha se podrían trasladar a EE. UU., en compañía de su madre, sin embargo, regresará a Barcelona en temporada vacacional para compartir con su padre.

VEA TAMBIÉN Filtran la que sería la fecha exacta de la ruptura de Shakira con Piqué o

Es de recordar que, en medio de una entrevista, Shakira había comentado su deseo de vivir en Estados Unidos , pero por su última relación con el exfutbolista, prefirió residir en España y apoyarlo en su profesión.

Asimismo, los medios españoles indicaron que los hijos de la cantante ya tienen todo listo para iniciar sus clases en el Miami Country Day, un prestigioso centro educativo considerado uno de los veinte mejores que hay en el estado de Florida.