Lizzo respondió a los señalamientos de acoso sexual por tres bailarinas: “No hay nada que me tome más en serio que el respeto

Este jueves, la artista estadounidense Melissa Viviane Jefferson, mejor conocida como Lizzo, respondió a las acusaciones de acoso sexual, ambiente laboral hostil y body-shaming que hay en su contra por parte de tres bailarinas.

Por medio de su cuenta de Instagram la intérprete de ‘About Damn Time’ señaló que las acusaciones se tratan de “historias sensacionalistas” y que, aunque por lo general suele pasar por alto las falsas acusaciones, estas fueron tan escandalosas que tuvo que salir a aclarar el asunto.

“Estos últimos días han sido desgarradoramente difíciles y abrumadoramente decepcionantes. Mi ética de trabajo, moral y respeto han sido cuestionados. Mi carácter ha sido criticado. Por lo general, elijo no responder a las acusaciones falsas, pero son tan increíbles como suenan y demasiado escandalosas para no abordarlas”, comenzó diciendo la cantante norteamericana.

Lizzo, de 35 años, añadió que “estas historias sensacionalistas provienen de ex empleados que ya admitieron públicamente que les dijeron que su comportamiento en la gira era inapropiado y poco profesional”.

La intérprete de ‘2 Be Loved’ comentó en su comunicado que como artista se toma muy en serio tanto su música como sus actuaciones porque al final del día “solo quiero sacar el mejor arte que me represente a mí y a mis fans”.

“Con la pasión viene el trabajo duro y los altos estándares. A veces tengo que tomar decisiones difíciles, pero nunca es mi intención hacer que nadie se sienta incómodo o que no sea valorado como una parte importante del equipo”, añadió.

La estrella de la música aseguró que no espera que sea tomada como una víctima en toda esta situación, pero tampoco quiere ser la villana “que la gente y los medios me han presentado estos últimos días”.

Lizzo hizo énfasis en que ha sido siempre muy abierta sobre su sexualidad, pero que no puede aceptar o permitir que la gente use eso como una apertura para hacerla ver como algo que no es.

“No hay nada que me tome más en serio que el respeto que merecemos como mujeres en el mundo. Sé lo que se siente ser avergonzado del cuerpo a diario y absolutamente nunca criticaría o despediría a un empleado debido a su peso”, puntualizó.

La cantante, de 35 años, comentó en su publicación sentirse muy “dolida” por las acusaciones, pero acotó que no dejará que el buen trabajo que ha hecho en el mundo “se vea opacado por esto”.

La ganadora de tres premios Grammy es demandada por tres bailarinas suyas por acoso sexual, body-shaming y ambiente laboral hostil.

En la demanda presentada en el Tribunal Superior de Los Ángeles Arianna Davis, Crystal Williams y Noelle Rodríguez, bailarinas de la intérprete de ‘About Damn Time’, señalaron que desde 2021 fueron víctimas de acoso sexual, racial y religioso por parte de la cantante.

Las víctimas también aseguraron que recibieron críticas por su cuerpo, así como también aseveraron haber sido agredidas tanto física como mentalmente.

Las acusaciones no solo involucran a la cantante, de 35 años, sino que también van dirigidas a la líder del cuerpo de baile de la artista estadounidense, Shirlene Quigley, y su compañía productora Grrrl Big Touring Inc.

Por su parte, el abogado de las demandantes, Ron Zambrano señaló que “la sorprendente naturaleza del trato de Lizzo y su equipo a sus artistas parece ir en contra de todo lo que Lizzo representa en público”.

Estas declaraciones ponen en duda el discurso que ha dado Lizzo durante gran parte de su carrera sobre el ‘body positive’ y el amor propio, así como también de no hablar de los cuerpos ajenos, discurso que ha transmitido en sus canciones como ‘About Damn Time’ y ‘Truth Hurts’.

Zambrano añadió que “avergüenza a sus bailarinas en virtud de su peso y las humilla de formas que no solo son ilegales sino totalmente desmoralizantes”.