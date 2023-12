Macaulay Culkin recibe una estrella en el Paseo de la Fama y actriz de 'Mi pobre angelito' le dedica emotivo mensaje

El actor estadounidense Macaulay Culkin, conocido por su papel de Kevin McCallister en la película navideña 'Home Alone' ('Mi pobre angelito' en Hispanoamérica), recibió su estrella en el Paseo de la Fama en Hollywood.

Según dijo Ana Martínez, productora del Paseo de la Fama de Hollywood, el actor ha sido un elemento básico de la cultura pop durante décadas y, aunque tiene una extensa trayectoria laboral, su película, 'Solo en casa', es “una de las películas navideñas más queridas y conocidas en todo el mundo”.

Durante el evento estuvo presente la actriz Catherine O'Hara, quien interpretó a la madre de Macaulay en la cinta y quien dedicó un emotivo mensaje al actor por su reconocimiento.

O'Hara aprovechó su discurso para exaltar la actuación de Culkin a pesar de su corta edad y agradeció por haber participado en la película de los 90, que hoy es un clásico de las películas navideñas.

"Es la perfecta interpretación de Macaulay como Kevin McAllister la que nos dio a ese pequeño niño en una aventura extraordinaria… Sé que trabajaste muy duro… pero hiciste que actuar pareciera lo más natural del mundo", dijo.

En otro aparte de su discurso, la actriz agregó: "Gracias por incluirme a mí, tu falsa madre que te dejó solo en casa no una, sino dos veces, para compartir esta feliz ocasión… Estoy muy orgullosa de ti".

Macaulay Culkin recibió la estrella número 2765 en el Paseo de la Fama de Hollywood el viernes 1 de diciembre a las 11:30 a.m.

El evento también contó con la participación de la pareja del actor, Brenda Song, sus hermanos Rory Culkin y Quinn Culkin, y sus amigos Paris Jackson y Seth Green. Además, hizo presencia la actriz Natasha Lyonne.

De acuerdo con reseñas de las directivas del Paseo de la Fama, Macaulay Culkin comenzó su carrera teatral a la edad de cuatro años e hizo la primera de varias apariciones en la película 'Rocket Gibraltar', donde interpretó al nieto de Burt Lancaster.

No obstante, fue en la película 'John Hughes Uncle Buck' en la que Culkin empezó a llamar la atención por primera vez.

Su estrellato internacional se debe en gran medida a la interpretación de Kevin McCallister en 'Mi pobre angelito', un niño ingenioso que accidentalmente se queda solo en su casa cuando su familia se va de vacaciones. La película tuvo dos entregas: 'Home Alone' y 'Home Alone 2: Lost in New York'.